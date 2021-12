Ahogy várható volt, nagy küzdelmet hozott a két csapat összecsapása. Már a találkozó első perceiben egymásnak feszült a két gárda, és látszott, inkább a küzdelem, mint a szép játék fog dominálni. Tatabányai részről a sérüléséből visszatért Győri vitte a prímet, hiszen a mérkőzés elején egymás után négyszer is bevette Füstös kapuját. Csurgói részről is jöttek a gólok, Schaffer és Tóth találataival tartotta a lépést a hazai gárda. A félidő utolsó tíz perce egy kihagyott hazai büntetővel indult, erre viszont Zdolik két találata érkezett. Bár Rotim és Krecic is bevette Wysomirski kapuját, még Sunajko is bevágott egy ziccert, így tatabányai előnnyel mentek pihenőre a csapatok.