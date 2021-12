Nagy lehetőség előtt állt a Mezőcsokonya, mely Böhönyén lépett pályára, hiszen az éllovas Öreglaki Medosz SE csak döntetlent játszott Balatonberényben. Egy esetleges diadallal Mátés Balázsék ugyanis pontszámban beérhették volna ifjabb Kovács Károly alakulatát. A Csokonya nem is hibázott, s bezsebelte mind a három bajnoki pontot, így utolérte az öreglakiakat. A vendégektől két játékost – Huszár Csabát és Landek Márkot – is kiállított Godina József sporttárs, így rájuk a következő játéknapon nem számíthatnak. Iványi Botondéknál amúgy is sok a hiányzó, ezúttal is csak három cserét neveztek az összecsapásra, így nem lesz könnyű dolguk szombaton 13 órától a Balatonszabadi SE ellen.