Nem a legjobb előjelekkel várhatta a találkozót a kaposvári együttes, hiszen a combizom-szakadással bajlódó T. J. Price nem tudta vállalni a játékot. Nimrod Hilliard vádlisérülése ellenére ott volt a csapatban. A találkozó egy perces gyászszünettel kezdődött a kaposvári csapat orvosa, dr. Néber Árpád közelmúltban elhunyt édesanyja emléke előtt tisztelegve.

Soproni találattal indult a meccs, ám gyorsan jöttek Martin és Hilliard válaszai is. Mindkét együttes próbált gyors kosárlabdát játszani, Ford zsákolása, valamint Martin szép tempója után pedig azonnal jött az első soproni időkérés is. Diggs és a volt kaposvári Halász Ákos beállításával próbált változtatni a Sopron, de a remekül védekező hazaiak ellen percekig ez sem hatott. A negyed végén aztán szerzett labdákból szépítettek a vendégek. A slusszpoén Hilliardé volt, aki a dudaszó előtt szerzett bravúros triplát. A második negyed elején Ford ellen ítéltek sportszerűtlen hibát, a reklamáló Lazics edzőt pedig két technikai hibával kiállították. Emiatt el kellett hagynia a találkozó helyszínét. Helyét Szőke Balázs vette át, a vendégek pedig élve a kapott lehetőségekkel az egyenlítés közelébe értek. A legjobbkor jöttek Martin pontjai, valamint Krnjajszki triplája is. Takács két távoli találattal tartotta versenyben a Sopront, így 37–33-al zárult a félidő. A nagyszünetet követően is lehetett Martinra számítani, de Montgomery is villogott a túloldalon. Takács egyenlített 42–42-nél, sőt egy következő távolijával a meccs során először a vezetést is biztosította csapatának. A záró szakaszig a somogyiak harcoltak az egyenlítésért, de ekkor már nem tudták kivédekezni a soproni akciókat. Harcolt, küzdött a kaposvári alakulat, de a remeklő Halász által irányított és a triplákat sokkal pontosabban dobó vendégeket nem lehetett utolérni. Szőke Balázs 56–66-nál kért időt a 34. percben, ám a somogyiak már nem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz.

Kaposvári KK–Sopron KC 67–76 (19–11, 18–22, 14–25, 16–18)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 700 néző. Vezette: Tóth C., Balog Gy., Nyilas I.

Kaposvári KK: Hilliard (25/6), Plézer (-), X. Ford (9/3), Hendlein (4), Martin (15). Csere: Krnjajszki (12/3), Puska (-), Bogdán (-), Csorvási (2). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Sopron KC: McGill (6), Myers (2), Sitku (3), Q. Ford (13), Montgomery (18). Csere: Diggs (14/12), Werner (-), Halász (5), Takács (15/15), Fazekas (-). Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz. Edző: Bors Miklós.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 5–3, 7. perc: 15–7, 12. perc: 21–16, 17. perc: 30–26, 22. perc: 42–39, 27. perc: 46–45, 33. perc: 53–60, 37. perc: 61–68.

Kiállítva: Nikola Lazics (a 13. percben).

Jók: Hilliard, Martin, illetve Q. Ford., Diggs, Takács N., Halász Á., Montgomery.

Szőke Balázs: – Igen érdekes mérkőzés volt. Az első negyedben jó ritmusunk volt, bár ott is hibáztunk, de sikerült néhány pontos előnyt kiépíteni. A második negyedben a vezetőedzőnket kiállították, ez egyértelműen rosszul jött nekünk. A harmadik negyed előtt fogadkoztunk a szünetben, hogy elég agresszíven védekezünk és okosan játszunk a folytatásban. Ehelyett sorban szórtuk el a labdákat. Rengeteg eladott labdánk volt az egész meccsen húsz. Ezzel nagyon nehéz mérkőzést nyerni, szinte lehetetlen. Folyamatosan leindítottak bennünket, nem volt biztosító ember, folyamatosan szerezték a pontjaikat, mi meg kínlódtunk. Látszik ez a gólpasszok számán is, Nekünk mindössze nyolc volt, az ellenfélnek pedig tizenkilenc. Ez nagy különbség, illetve a távoli kísérleteink is nagyon rosszak voltak. Gratulálunk a Sopronnak, teljesen megérdemelt győzelmet aratta!

Kosztasz Flevarakisz: – Nagyon fizikális, kemény mérkőzés volt, amilyet vártam. A védekezésünkkel nyertük meg a találkozót. Az első félidőben is jól védekeztünk, de akkor még sok második esélyt adtunk az ellenfélnek. A második félidőben folytatódott az eredményes védőmunka, emellett pedig sikerült betalálnunk gyors indításokból is. Döntő volt, hogy tizenkilenc gólpasszt tudtunk adni. Több amerikai játékosunk is jól játszott, de Takács Norbert és Halász Ákos is kiemelkedőt nyújtott. Ráadásul Halász az NB I. egyik legjobbja, Nimrod Hilliard ellen tette ezt. Csapatom harmadik győzelmét szerezte velem zsinórban, gratulálok ezért! Sok sikert kívánok a Kaposvárnak a továbbiakban!

Nimrod Hilliard: – Tudtuk, hogy kemény ellenfél vár ránk, úgy vélem sikerült egy jó mérkőzést vívnunk. A legnagyobb különbség talán a lepattanókban volt a két csapat közt, ráadásul nagyon sok volt az eladott labdánk. Emellett hiányzott a tűz is a játékunkból.

Halász Ákos: – Először is szeretnék gratulálni a Kaposvárnak, és magunknak is a győzelemhez! Nagyon fontos mérkőzés volt, mert több meccset elveszítettünk hazai pályán, tehát van mit bepótolni. Ehhez idegenben is el kell kezdeni meccseket nyerni, nem csak a hazaiakat. A Magyar Kupa szempontjából is fontos volt a találkozó, mert matematikai esélyünk még van bejutni a döntőbe. Ehhez ezt a meccset és a következő Zalaegerszeg ellenit is nyerni kell. A kulcs, ami az elmúlt meccseken is megmutatkozott, az a védekezésünk vol.

Az U20-as mérkőzésen:

Kaposvári KK U20–Sopron KC U20 81–78 (19–16, 27–26, 23–18, 12–18)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 50 néző. Vezette: Farkas Péter Gábor, Fodor Sándor Balázs.

Kaposvári U20: Fehér B. (-), Paár M. (27/6), Puska B. (18/3), Antalics D. (9), Hajduk A. (18/9). Csere: Halmai D. (7/3), Győr B. (2), Vajda L. (-). Edző: Szőke Balázs. Filipovics Gordan.