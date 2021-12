A férfiválogatott világbajnoki selejtezői miatt egy hónapos kihagyás után folytatódik teljes fordulóval a Tippmix NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság. A Kaposvári KK együttese a Szolnoki Olajbányász vendégeként lép pályára szombaton 18 órakor.

A négyhetes szünetben több együttes háza táján is komoly változások történtek. A csapatok felénél vagy vezetőedzőt váltottak, vagy játékosokat cseréltek. Ez nyilván befolyásolja majd az alapszakasz folytatását is, némiképp átírva az eddigi erőviszonyokat. Jó példa erre a Soproni KC győzelme, melyet éppen a somogyiak hét végi riválisa ellen, arattak. A határ mentiek sikere azért is meglepő, mert a szolnokiak – akiknél a Gelvis Solano helyettesítésére érkező Roko Rogic szerződését Solano felépülése miatt nem hosszabbították meg – eddig mindössze egyetlen vereséggel álltak. Jelenleg is előkelő azonban a pozíciójuk, hiszen a két vereségük mellett nyolc diadal sorakozik. Gasper Potocnik vezetőedző együttese ezzel a második helyről várja a kaposváriak elleni folytatást.

Nem verhetetlen tehát a Tisza-parti alakulat még saját otthonában sem, az eddig idegenben jól szereplő somogyiaknak is lehet esélye a szoros összecsapásra. Régen álltak ennyire jól a bajnoki tabellán Hendleinék. A válogatott szünet előtti jó teljesítmény az előkelő ötödik helyet jelenti, ám rendkívül tömör a bajnoki mezőny. A negyedik és tizenkettedik közt mindössze egy győzelemnyi a különbség. Elég tehát egy-két vereség és több helyezést is zuhanhat egy gárda. A folytatás pedig nem lesz könnyű a kaposváriaknak sem. December utolsó előtti napjáig öt összecsapás vár Krnjajszkiékra. Kettőt idegenben, hármat pedig hazai környezetben játszanak majd.

Hendleinék szorgalmasan készültek a bajnoki folytatásra. A munkát azonban kisebb sérülések is tarkították. Épp ezért a találkozó előtt dől el, milyen összeállításban tudja pályára küldeni csapatát Nikola Lazics vezetőedző.

A Szolnoki Olajbányász–Kaposvári KK mérkőzésre a vendégszurkolók csak és kizárólag online vehetik meg jegyeiket. A rendezők kérik, hogy a vendégszurkolók csak a vendég jobb és vendég bal megjelölésű szektorokba vásároljanak belépőket. A helyszínen nem lehet jegyet vásárolni!

Fotó: Lang Róbert