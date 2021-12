Nem a legjobb előjelekkel tudott elutazni a Vasas Óbuda otthonába az 1. MCM-Diamant Kaposvár a női röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésére. A vendégek mindössze kilenc játékossal vágtak neki a fővárosi túrának, ám akik ott voltak, azok alaposan kitettek magukért. Az első szettben kiválóan blokkoltak a somogyiak, s erre az agresszív védekezésre nem volt ellenszere a házigazdának. Hiába egyenlítettek ki többször is a piros-kékek, mindig jött egy-egy jó sánc, ami továbblendítette Maticsék szekerét, így a Diamant végig vezetve hozta az első játszmát. A folytatásban állva hagyta riválisát Giannis Athanasopoulos alakulata, Vincent Lacombe tanítványainak meggyűlt a baja a nyitásfogadásokkal, ezért nem tudtak hatékony támadásokat vezetni. Fokozatosan nőtt a két egylet között a szakadék, mely az etap végéig tizenhat egységig mélyült.

A harmadik felvonás is úgy kezdődött, ahogy a második, már tízzel is vezettek a fővárosiak, amikor ritmus tudott váltani a Kaposvár és pillanatok alatt kiegyenlített. Egészen a hajráig, 20–20-ig kart karba öltve haladtak a csapatok, ekkor azonban zsinórban három pontot szerzett a házigazda, s ezzel el is dőlt az újabb részsiker sorsa. A kaposváriak lendületesen kezdték a negyedik szettet, de hiába léptek el, a Vasas fel tudott zárkózni, sőt a vezetést is átvette. A vége ezúttal is nagyon szorosan alakult, de ismét a házigazda tudott higgadtabb maradni.

A vereség ellenére dicséret illette meg az 1. MCM-Diamant KNRC játékosait is, hiszen egy játszmát nyertek, ami a továbbjutás szempontjából még nagyon fontos lehet. Másrészt tetemes hátrányban sem adták fel, végig volt tartása a kaposvári együttesnek.

Vasas Óbuda– 1. MCM-Diamant Kaposvár 3–1 (-20, 9, 21, 22)

Budapest, Folyondár utca, 150 néző. V.: Halász E., Adler.

Vasas Óbuda: Boyko (21), Kalicanin (7), Vezsenyi (1), Zernovic (-), Abdulazimova (12), Király-Tálas (9). Csere: Bamba (libero), Kump (-), Malloy (10), Fábián F. (-), Török K. (15). Vezetőedző: Giannis Athanasopoulos. Másodedző: Kosar Karmen.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Matic (10), Lemmens (11), Grbac (2), Bosnakova (20), Budai V. (2), Szedmák R. (8). Csere: Szpin (libero), Hegyi B. (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe. Edző: Mathieu Bord.

Vincent Lacombe: - Az első játszmát hibátlanul hoztuk, de ezután a Vasasnak ment jobban a játék. De legyünk reálisak, nekik 17 játékosuk van, nekünk jelenleg csak kilenc. Megtalálták a gyengeségeinket az első szettet követően, és ezt a mérkőzés folyamán többször kihasználták. De a végsőkig harcolni fogunk és nem adjuk fel.

A párharc állása 1–0 a Vasas Óbuda javára, a visszavágót vasárnap 18 órakor rendezik a Kaposvár Arénában.

Fotóillusztráció: Muzslay Péter