Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az idén a vírushelyzet miatt három helyett csak két országos bajnoki stunt riding futamot tudtak rendezni, s mindegyiknek Kunmadaras adott otthont. A kaposvári Herczeg Balázs mindkét versenyt megnyerte, így immáron kilencedik alkalommal állhatott fel a dobogó legfelső fokára a honi pontvadászatban. Már sokan természetesnek veszik, hogy ő nyer, de ez nem ilyen egyszerű; rengeteg munka van az eredményei mögött.

Az idei Európa-bajnokságból még volt hátra egy megméretés (az első kettőt megnyerte a somogyi motoros), mely szeptember 25-én Franciaországban lett volna, ám a járvány miatt elhalasztották, és a szervezők sokáig azon dolgoztak, hogy Olaszországban meg tudják rendezni a zárófelvonást.

– Sajnos végül elmaradt, így az első két verseny alapján hirdettek győztest, így megnyertem az Eb-t – mondta Herczeg Balázs. – Jobban szerettem volna, ha sikerül tető alá hozni az utolsó megméretést, de sajnos most így alakult.

Sikerekben gazdag esztendőt zárt a kiváló sportoló, hiszen itthon és a kontinensviadalon is aranyérmet nyert, pedig nem a legjobb előjelekkel indult az esztendő, s sok nehézséget kellett leküzdenie a külföldi versenyek során.

– Az év nehezen indult, nem is tudtuk igazából, miként tudunk majd utazni – elevenítette fel. – Ugyanúgy, mint a többi versenysportban, itt is folyamatosan tologatták a kezdést, azaz nem volt egyszerű dolgunk. A helyszínek ugyan adottak voltak, ám ez ebben a helyzetben szinte semmit sem jelentett, hiszen bármikor lemondhatták volna a verseny(eke)t. A felkészülés is sokkal kacifántosabb volt, hiszen a tudáspróbákra kell időzíteni a legjobb formát. A törökországi Eb-futamokra nehéz volt az utazás, ráadásul szigorú szabályokat hoztak a szervezők. Megadták, merre közlekedhettünk, azaz a pályától a szállodáig hogyan kell eljutnunk. Nem mehettünk be a városba sétálni vagy vacsorázni, amint becsekkoltunk a szállodába, onnantól kezdve bármikor ellenőrizhették azt, elhagytuk-e a hotelt. Ha a futam befejeződött hat órakor, akkor legkésőbb nyolcra már a hotelben kellett lennünk, reggelizni sem mehettünk le, felhozták a szobánkba az ételt. Konkrétan buborékrendszerben éltünk, s ehhez kellett alkalmazkodni. A határokon, egészen Törökországig nem volt probléma, ott akadt egy kis gond, de az is megoldódott. Mindezek tükrében szerencsére zökkenőmentesen zajlottak le a megméretések.

Egy adott koreográfiával érkezik minden egyes kihívásra Herczeg Balázs, rengeteget gyakorol, hogy hiba nélkül elő tudja adni a produkcióját.

– A felkészülés a legjobb estben két-három hónapot ölel fel – fogalmazott Mókus. – Ha azonban rendeznek fedett pályás világbajnokságot, akkor jelentősen lerövidülnek az előkészületek, hiszen január vége felé már indul a vb, azaz meg sem állunk, ahogy véget ért a szezon, máris hangolunk a következőre. Volt olyan szezon, amikor december 18-án még kint voltam Svájcban, január 20-a körül pedig már a vb-n versenyeztem.

Nincs hiányérzet a somogyi sportolóban, bár az elmaradt év eleji bemutatók és versenyek azért hiányoztak neki. – Ezután azonban sűrű volt a program, hiszen próbáltak mindent bepótolni – hangsúlyozta. – Jelenleg ilyen a helyzet, ehhez kell igazodni.

Nemcsak versenyekre utazik Mókus, hanem nagy rendezvényekre is hívják, ahol rendre az ő bemutatója a fő attrakció. – Ezért, ha van szabadidőm, akkor azt a családommal töltöm – emelte ki –, két gyermekünk van, Barnabás és Maja.

A 2022-es esztendőről szólva elmondta, egyelőre fogalma sincs, miként alakul majd. – Anyagi, szponzori téren nem tudtam előrelépni, s mindennek nagyon felment az ára – közölte Herczeg Balázs. – Az is előfordulhat, hogy nem veszek részt az Európa-bajnokságon, mert nem lesz rá fedezet...