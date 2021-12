A másod­edző végzi a csapattal a téli alapozást, az SKC hivatalos honlapja pedig készített egy összeállítást Ziga Novakkal.

– Gyerekként Ljubljana egy olyan részén laktam, mely minden szinten kötődött a kézilabdához, a Krim csarnoka csak percekre volt tőlünk – mondta Ziga Novak. – Nagybátyám kézilabdázó volt, pályafutása után pedig edzőnek állt egy helyi klubnál. Hozzá mentünk le a testvéremmel és az unokatestvéremmel egy edzésre, gyakorlatilag így kezdődött minden. Játékosként viszont nem futottam be túl nagy karriert, úgy is mondhatnám, hogy átlagos voltam. Ha jól számolom, akkor tizenkét évig játszottam és huszonhárom éves voltam, amikor visszavonultam. A legmagasabb osztály, amiben játszottam, az a második vonal volt.

Nagy célokat támasztott maga elé a tréner, az egyik az ötkarikás játékokon szerzett érem. – A legnagyobb álmom edzőként egy olimpiai medál, de természetesen egyéb motivációim is vannak, akár klubszinten is – fogalmazott a Siófok KC hivatalos honlapján az edző. – Hihetetlen érzés lenne egyszer valamilyen európai kupát nyerni, vagy a sportág csúcsát jelentő sorozatban, a Bajnokok Ligájában szerepelni hétről hétre. Tudom, hogy még fiatal vagyok és rengeteget kell fejlődnöm, de sok időm van még, a motivációm határtalan és semmi sem lehetetlen. Edzői pályám legelején, amikor célokat kellett meghatározni, akkor mindig azt mondtam, a Barcelona vezetőedzője szeretnék lenni. Tisztában vagyok azzal, hogy ez jelenleg nagyon távoli, de miért ne lehetne nagyot álmodni. Ettől viszont egyelőre még távolabb kerültem annak tekintetében, hogy jelenleg a női vonalon mozgok. Ellenben sohasem lehet tudni, mit hoz a jövő. A lényeg, hogy minden egyes nap kellő alázattal és motivációval dolgozzon az ember. A fejlődés érdekében nyitottnak kell lenni az új dolgokra, a sikerhez ugyanis ez elengedhetetlen.

Fiatal kora ellenére a hazáján kívül már Dohában is edzősködött. – Hivatásos edzői pályafutásom kezdete egybeesett aktív játékos pályafutásom utolsó évével, ami azt jelenti, hogy már nyolc éve vagyok a vonal túloldalán – elevenítette fel. – A karrierem egyelőre érdekesen alakul. Az első megbízásomat a Krim Ljubljana adta, második számú asszisztens voltam az első csapatnál. Ez volt az első olyan életszituáció, amikor ténylegesen komoly lehetőségem nyílt a tapasztalatszerzésre magasabb szinten. Egy szezon után azonban váltottam, és korábbi csapatomnál, immáron férfivonalon lettem másodedző, miközben utánpótlás-csapatokkal is dolgoztam. Ez egy négyéves periódus volt, ami után elfogadtam egy külföldi megbízást. Az utóbbi két esztendőben Dohában dolgoztam a katari junior válogatott másodedzőjeként. Most pedig itt vagyok Siófokon, ami egy nagyszerű lehetőség számomra. Remélem, hogy egy sikerekben gazdag időszak előtt állunk Urossal.

Uros Bregart a nagybátyja barátjaként ismerte meg, amikor még az edzői pálya elején járt. – Ekkor én még játékos voltam, és nap mint nap egy közegben dolgoztunk – emlékezett vissza Ziga Novak. – Mindketten Ljubljanából származunk, ahol a kézilabda-társadalom azért nem olyan nagy, így aki benne van, az ismeri a másikat. Sokat beszélgettünk a sportágról és megismertük a másik filozófiáját. Felnézek rá, a gondolatait és a tanácsait megfogadom. Nem értünk mindig mindenben egyet, de úgy gondolom, hogy ez nem probléma.

Uros Bregar távollétében gyakorlatilag Ziga Novak a csapat megbízott vezetőedzője. – Voltam már hasonló szituációban, de ez az első eset, hogy egy ilyen szintű profi klubnál teljes egészében én töltöm be ezt a szerepkört – hangsúlyozta a szlovén szakember. – A csapat nagyon keményen dolgozik, és az egész szakmai stáb nagyszerű munkát végez Uros távollétében. Napi szinten beszélünk, ez megkönnyíti a dolgok menetét.

Edzés nélkül mentek bele az első siófoki mérkőzésbe, ahol a jó kezdéshez kellett egy kis szerencse is. – Az ezt követő mérkőzéseken láttunk fejlődést és javulást. Rengeteget videóztunk a csapattal és az MTK ellen már voltak jó dolgok – tette hozzá. – Egy keményen dolgozó csapatot, egy jó egységet ismertünk meg, az edzések atmoszférája pedig kiváló. Vannak tehetséges játékosaink, akikben nagy potenciál rejlik, de fiatalok esetében ez nem mindig jön ki. Hullámzó lehet a teljesítményük, ezt láthattuk tőlük eddig is. Bízom benne, hogy a három győzelem önbizalmat ad a folytatásra, és meg tudjuk mutatni, mire vagyunk képesek.

A csapat már túl van a téli alapozás első hetein, az edzői szerepbe lépett másodedző pedig elégedett a látottakkal. – Összességében elégedett vagyok, a lányok nagyon keményen, fókuszáltan dolgoznak, azt látom, hogy eltökéltek és fejlődni akarnak – felelte. – Ez a fejlődés tavasszal az eredmények tekintetében már megmutatkozhat. A jelenlegi szituáció azonban nem egyszerű, hiszen sok a hiányzó, az első csapat kerete igen foghíjas. Az alapozás során az erőnléti edző munkája még nagyobb hangsúlyt kap, Bubori Kornél nagyon jó munkát végez a csapattal. Élvezem a mindennapokat és vele együtt a közös munkát. Annak is örülök, hogy a keretet sikerült feltöltenünk az akadémiáról. Az utánpótlásban dolgozó edzők segítőkészek, a helyzetből mindkét fél sokat profitálhat.

Nincs sok szabadideje Ziga Novaknak, de szeret golfozni. A sport és a versengés az élete része, követi a Formula–1-et, és szívesen jár különböző autóversenyekre. De olyan időszakai is vannak, amikor csak élvezi az otthonlétet, filmet vagy sorozatot néz és közben egy kicsit kikapcsol fejben.

Fotó: Németh A.

A kilencedik helyen áll a Siófok KC

Uros Bregar érkezéséig nem úgy szerepelt a Siófok KC az NB I.-es nőikézilabda-bajnokságban, ahogyan arra számítani lehetett. A szlovén mester érkezése után azonban játékban és eredményességben is sokat javult a csapat. Amely a kilencedik helyen áll az élvonalbeli pontvadászatban.

A bajnokság állása:

1. Győr 20 pont,

2. FTC 16 pont,

3. DVSC 14 pont,

4. Mosonmagyaróvár 13 pont,

5. Vác 10 pont,

6. DKKA 10 pont,

7. MTK Budapest 8 pont,

8. Kisvárda 8 pont,

9. Siófok 8 pont,

10. Budaörs 7 pont,

11. Fehérvár KC 6 pont,

12. Vasas SC 4 pont,

13. Érd 4 pont,

14. Szombathely 2 pont.