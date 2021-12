A kecskemétiekkel ellentétben a bogláriak azonnal felvették az élvonal ritmusát, már öt – négy hazai egy idegenbeli – sikernél járnak, míg az előbbieknél csak a legutóbbi fordulóban szerezték meg első sikerüket, otthon, a Dabas ellen (25–24). Kétgólos hátrányból (22–24) fordítottak az utolsó öt percben Szrnka, Vetési Füstös révén, de nagyon kellett Deményi tizenhét védése is a győzelemhez, mellyel még mindig sereghajtók. A két csapat a legutóbbi Magyar Kupa-kiírásban már találkozott egymással, akkor hárommal a bogláriak nyertek hazai pályán, ám azóta alaposan kicserélődtek a játékoskeretek. Érdekesség, hogy a vendégek hat hazai kézilabdázó mellett két japán légiót is szerződtettek az élvonalra, a csapatukból pedig Csordás, Vetési és Marczika is megfordult korábban az akadémián, a házi gólkirály Menyhárt pedig szinte haza jön Balatonboglárra, hisz itt tanulta a játék alapjait! A két szakvezető is jól ismeri egymást, hisz együtt dolgoztak Csurgón, közülük Sótonyi edző lehet nyugodtabb, mert ha tanítványai tudásuk legjavát nyújtják, koncentráltan, nagy akarattal teszik a dolgukat, akkor be fogják gyűjteni az újabb két pontot!