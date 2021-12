Az évzáró előtt mutatták be a somogyi klub első bajnoki címének húsz éves évfordulójára készített kisfilmet a Kaposvár Aréna kivetítőin. A 2001-es csapat vezetői, játékosai és segítői közül többen is megható szavakkal emlékeztek a dicsőséges időszakra.

Mindkét mérkőző fél számára létfontosságú meccsel zárta az óesztendőt a kaposvári és a zalaegerszegi együttes. Rossz előjelekkel készülhettek a mérkőzésre a hazaiak, mert ugyan Hendlein visszatérhetett, de Nimrod Hilliard a találkozó előtti napon lebetegedett és nem volt bevethető. Helyét Krnjajszki Borisz foglalta el kezdőcsapatban. A Jordan Barnett nélkül felálló ellenfélnél bemutatkozhatott a közelmúltban igazolt Quenton DeCosey, akit a távozó Carlton Guyton helyére igazoltak a zalaegerszegiek.

DeCosey találataival rajtoltak a vendégek, a hazaiak pedig Csorvási büntetői nyomán kezdték a pontgyártást. A folytatásban javuló védekezéssel sikerült megállítani a zalaiakat, 8–5-nél pedig már időt is kért Emir Mutapcic. Krnjajszki triplája után T. J. Price is vállalt egyet, de DeCosey egyedült tartotta a vendégeket. T. J. Price 2+1-es akciója után már 19–9 állt az eredményjelzőn, és ez is lett a negyed zárása.

A somogyiak tompábban kezdték a második negyedet, elsősorban támadásban akadtak gondok. Hendlein is pályára lépett a 13. percben, harcossága pedig sokat ért a palánk alatt. Parks hármasával zárkózott tovább a ZTE, a percekig pontképtelen kaposváriakkal szemben. Az egyenlítést Plézer és Krnjajszki kosarai akadályozták meg, de Horti megmozdulásai nem engedték, hogy megint leszakadjon csapata. A félidő legvégén Ford triplája érdemelt hangos ovációt a hazai szurkolóktól.

A harmadik negyed De Cosey sportszerűtlen hibájával indult. Visszarántotta a labdaszerzés után induló T. J. Price-ot, aki a büntetők után egy duplát is beemelt. Hét elhibázott dobás után végre Martin is betalált, majd Parksnak osztottak ki nagy blokkot a kaposváriak. DeCosey újabb hármasát T. J. Price és Hendlein ellensúlyozta, nem érte el célját a zalai zóna. A záró szakaszt 52–43-as állásnál kezdték a felek és T. J. Price 3+1-es akciójával kezdték a hazaiak, majd a Hendlein ellen ítélt sportszerűtlen hiba nyomán faragott a különbségen a ZTE. A meccs hajráját Martin tripla utáni büntetője nyitotta, ám a vendégek nem tekintették befejezettnek a meccset. Közelítettek ugyan, de T. J. Price és Martin végleg lezárták a találkozót.

Nikola Lazics: – Szeretnék gratulálni a csapatomnak az elért eredményhez. Nagyon fontos mérkőzést nyertünk, hiszen nem voltunk könnyű helyzetben. Az elsőszámú irányítónk nem játszhatott. Többnyire jól védekeztünk, A vége előtt már 14 ponttal is vezettünk, utána pedig megálltunk. Buta hibákat vétettünk, de a lényeg az újabb győzelem. A meccs előtt is mondtam, hogy a ZTE nem olyan gyenge csapat, mint, amit a tabella jelenleg mutat. Most egy-két nap pihenő következik és utána már a következő mérkőzésre koncentrálunk, ahol remélem, hogy komplett kerettel léphetünk pályára.

Emir Mutapcic: – Az első félidőben csak két gólpasszunk volt összesen, ez megengedhetetlen. Gyakorlatilag már ekkor elveszítettünk az összecsapást. Nem voltunk elég agresszívek védekezésben, támadásban pedig gyengén játszottunk. Profi játékosok részéről elfogadhatatlan ez a hozzáállás. Makkos Dávid első felnőtt meccsét játszotta, de példát mutatott küzdeni akarásával. Megengedhetetlen, hogy nagyobb tűzzel kosárlabdázzon valaki a pályán, mint a profi játékosok. Utolsó öt meccsünk közül négyet erős ellenfelekkel vívtunk, de ez akkor sem fér bele.

Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK 72–65 (19–9, 17–18, 16–16, 20–22)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 800 néző. Vezette: Földházi T. P., Nagy V., Horváth Cs. B.

Kaposvári KK: Krnjajszki (9/3), T. J. Price (26/9), Plézer (2), Csorvási (4), Martin (15/3). Csere: X. Ford (11/3), Hendlein (5/3), Bogdán (-), Puska (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Zalakerámia ZTE KK: Parks (6/3), De Cosey (23/9), Polster (-), Révész (2), Holton (5). Csere: Horti (14), Wilson (7/3), Németh A. (4), Bonifert (2), Makkos (2). Vezetőedző: Emir Mutapcic. Edzők: Heinrich Róbert, Baki Gergely.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 0–5, 7. perc: 11–7, 12. perc: 19–12, 17. perc: 22–17, 22. perc: 42–27, 28. perc: 52–39, 32. perc: 56–46, 37. perc: 64–50. Jók: T. J. Price, Hendlein, Martin, illetve De Cosey, Horti.