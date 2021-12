Négy vereség, huszonkét kapott gól húsz bajnokin nem rossz, főként ha hozzátesszük, hogy a legutóbbi szezonban ennyi forduló után harminchárom kapott gól és tizenegy vereség állt a csapat neve mellett. Elégedettségre mégsem lehet ok, hiszen az első hét fordulóban még győzelem nélkül álltak a balatoniak, a második és a harmadik kéthetes bajnoki szünet közti, 12–15 fordulóban pedig rájuk sem lehetett ismerni; ikszeltek a kiesőhelyen álló csabaiakkal hazai pályán, kikaptak az újonc III. Kerületi TVE otthonában, remiztek a 120 perces kupacsata után érkező Szegeddel, majd a szezon legnagyobb pofonjába futottak bele Dorogon. Az ősz legrosszabb periódusa volt, ha nem csak két pont jön össze ezeken, illetve korábban nem hagynak Ajkán két pontot, vagy a hajrában nem blokkolnak le Budaörsön, ahol – a III. Kerületi TVE mellett – a szezon leg­gyengébb játékát nyújtották, akkor mindenki a balatoniak teljesítményéről beszélne. Most is van mivel „dicsekedni”, hisz a Vasas és DVTK mellett a Siófok az egyetlen együttes, mely nem kapott ki saját közönsége előtt, április óta tizenhárom veretlen bajnokinál járnak a Révész utcában.

Bravúros siker is akadt az ősszel, a pécsi, fél órát emberhátrányban játszva, illetve a szombathelyi is ebbe a kategóriába tartozik. Ráadásul ez utóbbi volt az egyetlen, melyet hátrányból sikerült megnyerni, abból a nyolcból, melyen az ellenfelek szereztek vezetést. Nyolcszor viszont ők szereztek vezetést, ilyenkor biztos volt a pontszerzés, hatszor nyertek, kétszer – Békéscsaba, Ajka – pedig ikszeltek.

Polényi lerobbanthatatlan volt a játéktérről

Domján Attila vezetőedző huszonnégy játékosnak adott lehetőséget eddig a bajnokságban, akik közül a legtöbb játékperc Polényi Gáboré (1724), Szmola Bálintot (1688), Jagodics Bencét (1636), Varjas Zoltánt (1562) megelőzve, míg a legkevesebb Farkas Gábornak (10), Damásdi Alexnek (29), Kecskés Tamásnak (80), Hutvágner Gergelynek (112), György Nico Julannak (115) és Tóth Zoltánnak (176) jutott.

A legtöbb találkozón a Cipf Dominik, Horváth Péter, Polényi trió (20) lépett pályára a Szmola, Jagiodics kettős (19), illetve a Eördögh András, Kiss Balázs, Varjas Zoltán trió (18) előtt. A kezdőben a legtöbbször Polényi (20), Jagodics (19), Szmola (18) és a Varjas, Cipf duó (17) kapott helyet, míg legtöbb végigjátszott kilencven perc a Szmola, Polényi kettősé (18) a Jagodics, Varjas páros (17), Varga (13), Horváth Milán (11) előtt.

Más nem volt, aki legalább tíz meccset végigjátszott volna, Baloghnak, Damásdinak, Farkasnak, Györgynek, Kecskésnek, Krausznak, Medgyesinek, Nikházinak, Tóthnak például egy sem, Szakály Dénesnek, Hutvágnernek is csak egy, Eleknek pedig kettő akadt.

Ötvennégy és fél szöglet ér egy gólt

A házi gólkirály Cipf Dominik hét találattal, aki az utolsó tíz bajnokin – két büntető mellett – egyetlen akciógólt szerzett. Mögötte Horváth Péter végzett néggyel, aki 337 perccel kevesebbet játszott nála és nem tizenhétszer, hanem csak tízszer kezdett. A legkevesebb idő egy találathoz Deutsch Bencének kellett, aki kettőig jutott 348 perc alatt. A legtöbb, három–három gólpassz Vargától és Horváth Pétertől érkezett, az utóbbi az egyetlen, aki büntetőt tudott kiharcolni és közvetlenül szabadrúgásból is betalált.

A pontrúgásokat még gyakorolni kell, százkilenc szögletből mindössze két gól jött össze, miként a kapu előteréből elvégzett, beívelt szabadrúgásokból is, közvetlen szabadrúgásból pedig a már említett egy. Három pontot érő találatot Elek Bence (Szolnok), Kiss Balázs (Pécs), Deutsch (Haladás), Horváth Péter (Szentlőrinc), illetve az utolsó fordulóban (Soroksár) Cipf jegyeznek, utóbbi büntetőből. A tizenegyesekkel nincs szerencséjük, hiszen ezernyolcszáz perc alatt ezek szerint csak kétszer szabálytalankodtak ellenük a büntetőterületen belül. Érdekesség, hogy ugyanannyi bajnokin hazai pályán háromszor annyi találatot értek el (tizennyolc), mint idegenben (hat).

Fotó: Németh András