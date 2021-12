A sérülések és azt eltiltások miatt megfogyatkozva utazott a forduló előtt a tabella harmadik helyén álló AHíd-Vasas Plaket otthonába a Kaposvári VK. A somogyiak utóbbi miatt sem Mijics Dávid, sem Damagoj Jajcinovic játékára nem számíthattak, így Surányi László vezetőedzőnek kettővel kevesebb merítési lehetősége akadt a jóval esélyesebb angyalföldiek ellen. A somogyiak azonban minden nehézség ellenére nagy csatára akarták kényszeríteni a Vasast, s az első percekben Csoma Kristóf remeklése ellen nem is találták az ellenszert a fővárosiak. A negyed közepe táján azonban az első emberelőnyét rögtön gólra váltotta az angyalföldi gárda Mezei Tamás révén. Rögtön érkezett viszont a válasz Horváth Ákos lövésének köszönhetően. Az első játékrészt azonban a sokkal több lehetőséget kidolgozó Vasas nyerte. A másodikban a KVK Csoma Kristóf nagyszerű védéseivel továbbra is tartotta magát, de elöl nem igazán ment a somogyiaknak, akik kevésszer tették próbára a kétszeres olimpiai bajnok hálóőrt, Branislav Mitrovicot. Egy ötméteres azonban meghozta az áttörést: Varga Bence higgadtan értékesítette a büntetőt, majd fél perc múlva hatalmas erővel vágta a labdát a jobb felsőbe, így átvette a vezetést a foghíjas, de annál lelkesebb Kaposvár. A negyed vége előtt nemsokkal Sedlmayer Tamás váltott ismét gólra egy emberelőnyt, azonban a Kaposvár újra nagyot húzott: amikor már csak egy másodperc maradt a felvonásból ifjabb Berta József került ziccerbe, melyet elsőre még elhibázott, de a kipattanót már bepofozta a hálóba, így somogyi előnnyel fordultak a felek.

A harmadik felvonásban már a kétgólos előny megszerzéséért mozgósított hihetetlen nagy energiákat az egyre jobban vízilabdázó KVK. Surányi Lászlónak a negyed közepén újabb problémával kellett szembenéznie, hiszen Varga Bence összeszedte harmadik személyi hibáját, így még kevesebb változtatási lehetősége maradt a trénernek. Ráadásul ezt kihasználva két gyors találattal megfordította az állást a Vasas. Az utolsó felvonást így a hazaiak kezdték előnnyel, de a kaposváriak becsületesen küzdöttek, emiatt maradtak izgalmak. Ezek csak fokozódtak miután ifjabb Berta József igen távolról csavart be egy szabaddobást, majd Csoma Kristóf újabb bravúrral tartott a döntetlent. A társak pedig meghálálták a nagy védéseket, hiszen Juhász-Szelei Norbert akciógóljával újra magához ragadta az előnyt a somogyi együttes. Öt perc azonban még hátra volt a találkozóból, a hazaiaknak viszont elég volt másfél is ahhoz, hogy újra fordítsanak. A Kaposvár kettős emberelőnyből egalizált, majd Bátori Bence találatára is akadt válasz centerből. Az utolsó másodpercekre pedig minden erőtartalékot mozgósítottak a vendégek, akik Horváth Ákos emberelőnyős góljával újra megszerezték a vezetést. A Vasasnak már csak arra maradt ideje, hogy a középkezdés után rádobja a labdát a kapura, de a mérkőzésen ennél sokkal nehezebb feladatokat megoldó Csoma Kristófnak ez csemege volt, így a Kaposvár országos bravúrt végrehajtva legyőzte a Vasast!

A fáradtság jelei egyáltalán nem érződtek a kaposvári vízilabdásokon, akik egytől-egyig kihozták magukból a maximumot, így teljesen megérdemelten győzték le az angyalföldieket. Ez ebben a szezonban még eddig egyetlen egy csapatnak sem sikerült. Surányi László tanítványai azonban bizonyították, hogy nem szabad lebecsülni őket, még úgy sem, ha nem tudnak teljes kerettel kiállni. A Kaposvár ezzel a bravúrgyőzelme az elmúlt meccsek alapján benne volt a levegőben, hiszen a csapat a Miskolc és az Újpest ellen is négygólos hátrányból szerzett egy pontot. Ez a siker pedig ennek a két döntetlennek az igazi megkoronázása, amelyre méltán lehet büszke minden somogyi vízilabda szerető.

AHíd-Vasas Plaket–Kaposvári VK 8–9 (2–1, 1–3, 2–0, 3–5)

Budapest, Komjádi uszoda, 100 néző. Vezette: Kovács S., Sándor P.

AHíd-Vasas Plaket: Mitrovic – Brguljan, Randelovic (1), Mezei (1), Szatmári, Erdélyi (2), Bátori (1). Csere: Zerinváry, Magyar B., Bedő (1), Sedlmayer (2), Simon R. Vezetőedző: Szlobodan Nikics.

Kaposvári VK: Csoma – Petrovski, Langiewicz, ifj. Berta J. (4), Dobos D., Juhász-Szelei (1), Horváth Á. (2). Csere: Vörös, Palatinus, Tóth Á. Varga B. (2). Vezetőedző: Surányi László.

Gól kettős emberelőnyből: –, illetve 1/1.

Gól emberelőnyből: 13/5, illetve 11/2.

Gól ötméteresből: /, illetve 1/1.

Kiállítva, végleg cserével: Randelovic (28. p.).

Kipontozódott: Sedlmayer (29. p.), illetve Varga B. (21. p.), Petrovski (29. p.).