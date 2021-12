– A Siófok az eredményeivel felhelyezte magát az európai kézilabdatérképre, még akkor is, ha azokat nem a Bajnokok Ligájában érte el – hangsúlyozta Uros Bregar. – Az elmúlt években a klub rengeteget fejlődött, most viszont tapasztalható egy kis törés. A fejlődési ív adott, erre szeretném visszavezetni a csapatot. A nyári felkészülés során a kaproncai négyes tornán testközelből láttam játszani a Siófokot, így voltak előzetes ismereteim a jelenlegi csapatot illetően. Továbbá a balkáni edzőtársadalom egyik legnagyobb és legelismertebb alakja Zdravko Zovko, akire felnézek, és akivel jó viszonyt ápolok. Nem titok, hogy az érkezésem előtt felhívtam és kimondottan sokat beszélgettünk. A cél adott, nemzetközi kupaindulást érő szereplést kell bemutatnunk. Ez nem lesz egyszerű, de nem is lehetetlen. Megvannak az elképzeléseim, ami alapján az építkezést elkezdtük. Vannak fiatal és tehetséges játékosaink, vannak a keretben rutinosabbak is, akik a folytatásban tapasztalatukkal segíthetik a csapatot. Fontos volt számomra a másodedző, Ziga Novak személye. Régóta ismerjük egymást, egy fiatal, ambiciózus és dinamikus szakemberről van szó, akiben a végletekig megbízok. Szövetségi kapitányként a szerb válogatottat irányítom a spanyolországi világbajnokságon, távollétemben pedig teljes egészében ő veszi át a státuszom.