Az elmúlt évekkel ellentétben ezen a nyáron nem kellett teljesen új csapatot építenie Surányi Lászlónak, a Kaposvári VK vezetőedzőjének, aki így sokkal nyugodtabb körülmények között vághatott neki a bajnokságnak együttesével.

– Némi könnyebbséget jelentett, hogy csak három játékos cserélődött ki, de úgy gondolom, hogy ennyi mozgás kellett is – fogalmazott Surányi László. – Ha úgy vesszük, akkor négy, hiszen ifj. Berta József közel egy évnyi kihagyás után térhetett vissza. Mégsem voltam nyugodt a szezon elején, hiszen erősebb lett a bajnokság azzal, hogy már csak tizennégy csapat alkotja. Ez igazolódott is, hiszen pontszámban elég közel állnak egymáshoz az együttesek.

A Kaposvári VK a legerősebb ellenfelek ellen indított a pontvadászatot, így különösen fontos volt a csapat számára, hogy a Ferencváros és a Szolnok között pontot szerezzen a Debrecen ellen.

– Az OB I.-es csapatok közül mi kezdtük el a legkésőbb a felkészülést különböző okok miatt, így örültem ennek a sorsolásnak – tette hozzá a vezetőedző. – Az volt a cél, hogy a Debrecent minden áron győzzük le, s utána folytassuk tovább a felkészülést, amibe beleillett a Szolnok elleni oda-visszavágós Magyar Kupa párharc. Jól jöttünk ki ebből az egészből, hiszen decemberre is bőven maradt ereje a csapatnak. Ez abból is látszott, hogy kétszer is felálltunk négygólos hátrányból, illetve óriási bravúrral megvertük a Vasast.

A somogyi együttes a Debrecen legyőzése után egy kicsit megtorpant, hiszen egy szoros meccsen kikapott a Honvéd otthonában, majd elveszítette a Pécs elleni rangadót is.

– A Honvéd elleni meccs minden téren hagy kivetni valót maga után, elég csak azt megnézni a 17 az öthöz volt a kiállítások aránya, amivel hazai medencében mi is képesek lennénk megszorongatni még a Pro Recco-t is – mondta Surányi László. – Az egygólos vereség megtörte a lendületünket, így kikaptunk Pécsen is, hiába volt még döntetlen az állás a félidőben. Azzal együtt kell élni, hogy a vízilabda egy nagyon szubjektív megítélésű sportág. A sportban nincs mi lett volna ha, így nem is szabad azzal foglalkozni, hogy mi történik, ha nyerünk a Honvéd otthonában és önbizalommal érkezünk Pécsre, nem megtörve.

Az utolsó hét bajnokin egy sikersorozat kezdődött: A KVK története során először legyőzte az Egert, kétszer is négygólos hátrányból szerzett pontot, illetve az utolsó fordulóban verte az addig veretlen Vasast.

– A magasabban jegyzett BVSC ellen nem jött ki a lépés, hiába próbáltunk megnehezíteni a dolgukat, nem sikerült – mondta Surányi László. – A Szentes mindig nagyon nehéz ellenfél idegenben, most egy pontot szereztünk ellenük. A meccs után nagyon csalódott voltam, hiszen két büntetőt is elhibáztunk, de utólag már bravúrnak értékelem. Akárcsak a történelmi, Eger elleni sikert, ami hatalmas lökést adott a csapatnak. Talán emiatt tudtuk Miskolcon a sírból visszahozni a meccset, hiszen három perccel a vége előtt még négy góllal vezettek, de döntetlenre mentettünk. Ráadásul az utolsó támadásnál, emberelőnyben akár a győzelem is meglehetett volna, de nem éltünk a lehetőséggel. Az utolsó meccsen pedig jött a csoda, amit két eltiltott, egy beteg és egy sérült hiányában vittünk végbe. Talán a Vasas egy kicsit alábecsült minket, azonban úgy vélem, hogy a klub történelmének egyik legnagyobb sikerét arattuk egy olyan együttes ellen, amelyben még a legutolsó játékos is Európa-bajnok.

A Kaposvári VK a kilencedik helyen zárta a bajnokság őszi felét, amelyben teljesítette a vezetőség által kitűzött tizenöt pontos célt.

– A bajnokság felére tizenöt pontot terveztünk, s ezt sikerült is elérni – folytatta Surányi László. – Előzetesen máshogy állt volna össze ennek az összegyűjtése, hiszen nem Szentesről és Miskolcról akarunk pontot elhozni és nem a Vasast akartuk megverni, hanem a Pécset és az Újpestet. Ez máshogy alakult, de így még sokkal édesebb, s az utolsó meccsen felraktuk a karácsonyfa tetejére a csúcsdíszt. Jó formában zártuk az évet, de úgy gondolom, hogy jókor érkezett a szünet, amiből nem járt sok, hétfőn ugyanis már újra találkozunk a srácokkal. Szilveszterig nyolc edzés vár rájuk, majd kapnak egy újabb rövid szünetet. A szövetség ugyanis előre hozta az első tavaszi fordulót.

A Kaposvári VK vezetőedzője, akinek nemrég született meg harmadik gyermeke családi körben töltötte az ünnepeket.

– Nagyon szeretem az évnek ezt az időszakát – mondta Surányi László, aki hozzátette: a járványhelyzet miatt nem volt nagy jövés-menés. – Az ünnepi menüben mindig helyet kap a halászlé, ez most sem volt másképp, s karácsony másnapján mindig van babos étel az asztalon. A főzésből ezúttal a halászlé és a húsok elkészítésében vettem ki a részem, míg a feleségem rengeteg süteményt és mézeskalácsot készített a gyermekekkel, aki nagyon élvezték a karácsonyt. A gasztronómiai élvezetek mellett maradt hely a sportnak is, főként a dartsnak és a vízilabda sem maradt a háttérben. Ilyenkor már elkezdődnek a mozgolódások, hogy ki hova szeretne igazolni.