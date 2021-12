A pontvadászat kezdete előtt a hozzáértők azt jósolták, hogy öt együttes vív majd nagy harcot a dobogós helyekért, nevezetesen az előző szezonban még az NB III. Nyugati csoportjában szerepelt Nagyatádi FC, a bajnok Balatonlelle SE, a Somogysárd SE, az AC Nagybajom és a Kadarkút. S igazuk is lett, hiszen ezek az együttesek, ebben a sorrendben állnak a tabellán, és az első és az ötödik között mindössze négypontnyi a különbség. Azaz nagy harc lesz majd a dobogóért a tavaszi idényben.

Már rögtön az első fordulóban jött a meglepetés, a Juta ugyanis hazai pályán, 0–2-ről fordított és nyert a címvédő ellen, ez a tópartiak eddigi egyetlen veresége. Az atádiak viszont még nem kaptak ki, de van négy döntetlenjük, a Lelle és a Kadarkút elleni nem tartozik a meglepetések közé, a Balatoni Vasas SE és a Tabi VSC elleni viszont igen. Ám így sem érheti rossz szó Papp Zoltán társulatát, hiszen az élen tölti a telet. Mindenképpen szót érdemel a Somogysárd teljesítménye, Weimann Gábor vezetőedző alakulata sokáig vezette a tabellát, ám az utolsó három fordulóban nem jött ki nekik a lépés, de így is jár nekik a kalapemelés, ahogy a Lellének, a Nagyatádnak és a Nagybajomnak is. Mindenképpen szót kell még ejteni a Jutáról, mely igazi középcsapat, mely szorosan tapad az élmezőnyre. Tóth Norberték elérték azt, hogy hazai pályán senki sem mehet biztosra ellenük, s idegenben is képesek bravúrokat elérni.



A góllövőlista élcsoportja: 1. Nikolic Vukan (Nagyatád) 17 gól, 2. Kuti Richárd (Somogysárd) 13 gól, 3. Kuti Krisztián (Somogysárd) 8 gól, 4. Márton András (Nagybajom) és Orsós Viktor Márk (Kadarkút) 7-7 gól. Molnár G.

Megyei III. osztály

1. Barcs 11 10 1 0 71–5 31 2. Berzence 11 9 1 1 60–12 28 3. Inke 11 7 2 2 55–21 23 4. Babócsa 10 7 1 2 40–15 22 5. Balatonszárszó 11 6 1 4 33–20 19 6. Somogyvár 11 6 1 4 31–35 19 7. Zimány 11 4 1 6 19–37 13 8. Csokonyavisonta 11 3 1 7 16–45 10 9. Osztopán 11 2 1 8 14–44 7 10. Bodrog 10 2 0 8 16–41 6 11. Szőlősgyörök 11 1 2 8 16–44 5 12. Szabás 11 1 2 8 15–67 5

Megyei I. osztály

1. Nagyatád 12 8 4 0 38–10 28 2. Balatonlelle 12 8 3 1 32–11 27 3. Somogysárd 12 8 1 3 36–22 25 4. Nagybajom 12 7 3 2 31–14 24 5. Kadarkút 12 7 3 2 29–16 24 6. Juta 12 6 1 5 18–20 19 7. Balatonkeresztúr 12 5 2 5 24–19 17 8. Csurgó 12 3 3 6 19–23 12 9. Balatoni Vasas 12 3 2 7 13–19 11 10. Toponár 12 2 3 7 10–34 9 11. Tab 12 2 2 8 12–30 8 12. Segesd 12 2 2 8 8–36 8 13. Marcali 12 2 1 9 16–32 7

Megyei IV. osztály – Észak

1. Koppányvölgye 11 10 0 1 37–6 30 2. Nágocs 10 7 2 1 34–12 23 3. Kötcse 11 7 2 2 20–9 23 4. Balatonendréd 8 6 1 1 28–6 19 5. Somogybabod 9 5 0 4 26–14 15 6. Mernye 11 5 0 6 27–28 15 7. BBSC 11 4 1 6 16–23 13 8. Visz 10 4 0 6 18–37 12 9. Ádánd 11 3 3 5 14–26 12 10. Andocs 10 2 0 8 9–26 6 11. Balatonújlak 10 1 2 7 16–27 5 12. Kapoly 10 1 1 8 10–41 4

Megyei IV. osztály – Dél