Nem volt igazán színvonalas, inkább a küzdelem dominált a BFC Siófok soroksári évzáróján, melyet Pászka hibája döntött el, aki büntetőt érően szabálytalankodott Horváth Péterrel szemben egy jobb oldali beívelést követően, a tizenegyest pedig Cipf magabiztosan értékesítette. A büntető jogos volt, „kijárt” a balatoniaknak, ugyanis Valencsik Elekkel szembeni „csípődobása” is azt ért volna az első félidő végén, abban pedig a hazaiaknak van némi igazuk, hogy – a szünetben le is cserélt - Krausznak bizony kijárt volna a második sárga az első félidő huszonötödik percében.

Szerencsés siker volt, mert az első félidőben visszafogott teljesítményt nyújtottak a balatoniak, amit Csernik büntethetett volna góllal, aki egy kiugratás után már Hutvágner mellett is elvitte a labdát, ám az oldalhálót találta el. A fordulás után jobban teljesítettek a balatoniak, ám meg kell jegyezni Domján Attila vezetőedző változtatásai nem hozták azt a fordulatot, amit várni lehetett. Még akkor is igaz mindez, ha a gólban a cseréi - Horváth és Cipf - főszerepet játszottak. Kiss is nyerő ember lehetett volna, ám Cipf-Eördögh akciónál utóbbi bepasszolt labdáját óriási helyzetben elrontotta tizenegy perccel a lefújás előtt, ám szerencsére ez nem bizonyult sorsdöntő hibának.

A házigazdák nem ez volt a legjobb napjuk, de így is akadtak helyzeteik a fordulás után, ám kaput eltaláló kísérletük viszont nem, pedig nyolc szögletük is volt ebben a negyvenöt percben. Húszból ez a hetedik olyan bajnoki volt a szezonban, melyben lenullázták ellenfelüket a kék-sárgák, aki nyugodt téli szünet elé nézhetnek a húsz meccsen szerzett harminc pontjuknak köszönhetően.

Domján Attila (BFC Siófok) - Mindkét oldalon voltak lehetőségek, mindkét együttes megnyerhette volna ezt a mérkőzést. Soroksár az egyik legjobb futballt játszó csapat ebben az osztályban, nehéz meccsre számítottunk, az is volt, talán kellett szerencse is kellett a győzelemhez.

Lipcsei Péter (Soroksár): - Saját magunknak köszönhetjük a vereséget, a helyzeteink megvoltak, de jöttek a rossz döntések, a rossz utolsó passzok, majd a kilencvenkettedik perc, amikor egy szögletből lekontráztak minket és kaptunk egy büntetőt. A mai meccs lenyomata volt az egész őszünknek.

Merkantil Bank Liga NB II, 20. forduló:

Soroksár SC – BFC Siófok 0-1 (0-0)

Soroksár, Szamosi Mihály Sporttelep, 150 néző. Vezette: Nazsa Tamás (Szalai Tamás, Berényi Ákos).

Soroksár: Varga – Ternován, Gyömbér, Valencsik, Pászka – Katona, Haris (Hudák 66.p) – Redzic, Lőrinczy (Magyari 83.p), Csernik – Lovrencsics (Kovac 83.p). Vezetőedző: Lipcsei Péter.

Siófok: Hutvágner – Polényi, Jagodics, Varjas, Deutsch – Krausz (Medgyesi 46.p), Szakály A. - Eördögh (Farkas 92.p), Nikházi (Kiss B. 68.p), Balogh B. (Cipf 59.p) - Elek (Horváth P. 59.p). Vezetőedző: Domján Attila.

Gólszerző: Cipf 11-esből 92. perc.