Három kaposvári sportoló is tagja volt a magyar delegációnak a decemberi rúdsport világbajnokságon. Bence-Kiss Krisztina és Szabadi Szabolcs profi duó, míg Gál Réka amatőr kategóriában lépett színpadra Bolognában.

Mint megtudtuk Krisztiék régóta készültek erre a világversenyre, hiszen két éve kvalifikálták magukat ám a vírushelyzet miatt háromszor is elhalasztották az aktuális nemzetközi versenyt. – Nem volt egyszerű a felkészülési időszakunk, hiszen verseny előtt egy hónappal Kriszti eltörte az ujját – emlékezett vissza Szabadi Szabolcs, akinek az idei volt az első nemzetközi versenye. – Nem ez volt a legjobb teljesítményünk, de az elmúlt fél év megpróbáltatásaihoz képest sikerült helyt állnunk – mesélte Bence-Kiss Krisztina, aki már több nemzetközi versenyen is bizonyított egyéniben. Párosban is ki akarták próbálni magukat a kaposváriak világversenyen. Mint mondják elvárások nélkül érkeztek, szerettek volna bemutatkozni nemzetközi porondon, ami sikerült is, hiszen például a görög és ukrán sportolók is felfigyeltek koreográfiájukra. – Tudjuk min kell javítanunk hogy pontokban is látszódjon a fejlődésünk, dolgozni kell a még szebb kivitelezés érdekében a pontosabb mozdulatokon – összegezte Kriszti, aki hozzáette, hogy ebben az erős mezőnyben debütálóként helyt álltak. A kaposvári duó a hetedik helyezéssel tért haza Olaszországból.

A harmadik somogyi versenyző, Gál Réka szintén első nemzetközi versenyén van túl, ő a tizennyolcadik helyen végzett kategóriájában. A kaposvári rúdsportoló a felkészülés kapcsán arról beszélt, hogy a hazai versenyei jól sikerültek, különösen büszke az országos bajnokságon szerzett ezüstérmére, mellyel a bolognai vb-re is kvalifikálta magát. – A felkészülési időszak nehéz volt, év végére már elfárad az ember, de egyik versenyhez sem vezet könnyű út – vallja Réka, akinek ez volt idei negyedik megmérettetése. – Egy álmom vált valóra már a kijutással is, nagyon boldog voltam hogy a magyar delegáció tagja lehettem – folytatta a rúdsportoló, aki elárulta, hogy nem sikerült úgy teljesítenie ahogy magától elvárta, de alapvetően elégedett pontszámával és a teljesítményével. – Nagyon sokat tanul az ember egy ilyen erős mezőnyben, tudom hogy miben kell még tovább fejlődnöm hogy jobb eredményt tudjak elérni akár jövőre ha ismét sikerül a kvalifikáció – árulta el Gál Réka.

A kaposvári rúdsportolók most egy kis pihenést követően elkezdenek készülni a következő év versenyeire.