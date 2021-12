A nyolcaddöntő első törökországi felvonását 3–0 arányban nyerte az Aydin Büyüksehir Belediyespor együttese, így a kedd esti kaposvári visszavágón mindenképpen két nyert szett, vagy legalábbis az aranyjátszma megnyerése kellett ahhoz, hogy ők léphessenek tovább a Challenge Kupában. A török csapatot erősíti a magyar válogatott csapatkapitánya, Szakmáry Gréta, valamint az olasz Anna Nicoletti: az első találkozón ketten együtt 35 pontot termeltek.

Azt túlzás lenne állítani, hogy sokan voltunk a Kaposvár Arénában, ám a hangulattal nem volt gond – köszönet érte a mintegy 20 fős török szurkolóseregnek. Amúgy már a nyitójátszmában érezni lehetett, hogy a vendégek semmit nem bíznak a véletlenre. Eleinte még megpróbáltuk velük tartani a lépést, de ahogy haladt az idő, úgy lett egyre nagyobb a török előny, s magabiztosan húzták be az első szettet.

A folytatásban is a törökök kezdtek jobban, ám az 1. MCM-Diamant a szett közepén utolérte ellenfelét, sőt, a vezetést is átvette. Belekapaszkodtak abba a bizonyos utolsó szalmaszálba, s bár előbb (kétszer is) az Aydin jutott játszmalabdához, utána a kaposváriak harcoltak ki szettlabdát. Ezután már csak a vendégek tudtak pontokat szerezni, s ezzel valójában el is dőlt minden.

A harmadik, utolsó felvonásban az elején még felváltva születtek a pontok, aztán a játékrész felénél nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt az Aydin, s pontot tett a mérkőzés és egyben a párharc végére. A teljes képhez tartozik, hogy ekkor sokat rontottak a törökök, s a harmadik felvonást a cserepadról nézte végig a pontgyáros Szakmáry Gréta, aki ezen a meccsen nyolc pontot jegyzett. Az olasz Anna Nicoletti ellenben végig játszotta a kaposvári visszavágót, s a meccs végén kerek 15 pont állt a neve mellett, vagyis ő lett a találkozó pontkirálynője.

Pár napja maradt arra az 1. MCM-Diamant Kaposvári NRC csapatának, hogy felkészüljön a Bp. Vasas-Óbuda elleni Magyar Kupa nyolcaddöntőjének a visszavágójára. A második játékrész ugyan végül elment, de ebből lehet és kell is tanulni. Nem lesz könnyű, hiszen időközben Tóth Jázmin is elköszönt Kaposvártól, Wirth Annamária pedig bemelegített ugyan, de láthatóan erősen húzta a lábát. A Challenge Kupától elbúcsúztunk – a török Aydin Büyüksehir Belediyespor kettős győzelemmel, 6–0 arányú játszmaaránnyal jutott tovább –, ám remélhetőleg a Magyar Kupában még folytathatjuk majd a küzdelmeket.

1. MCM-Diamant Kaposvári NRC–Aydin Büyüksehir Belediyespor 0–3 (–17, –26, –20)

Kaposvár Aréna, 150 néző. Vezette: Kramar-Sandl (horvát), Constantinides (ciprusi).

1. MCM-Diamant Kaposvári NRC: Grbac (2), Bashnakova (12), Budai V. (3), Matics (9), Szedmák (6), Lemmens (8). Csere: Szpin (liberó), Honfi (–), Hegyi B. (–). Vezetőedző: Vincent Lacombe. Edző: Mathieu Bord.

Aydin Büyüksehir Belediyespor: Duygu (3), Güldinez (9), Eroglu (6), Nicoletti (15), Szakmáry (8), Emine (10). Csere: Eylül (liberó), Melis (liberó), Pelin (3), Aslihan (–), Merve (8), Berra (2). Vezetőedző: Alper Hamurcu. Edző(k): Canberk Tekmen, Emirhan Ozkan.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 4–5, 8–10, 11–15, 13–20, 15–24, 17–25.

2. játszma: 2–5, 8–10, 13–13, 15–14, 19–20, 23–24, 24–25, 26–25, 26–28.

3. játszma: 5–4, 9–10, 11–15, 15–20, 20–25.