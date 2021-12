Egis-Körmend–Kaposvári KK 89–70 (22–25, 23–15, 24–21, 20–9)



Körmend, Városi Sportcsarnok, 1400 néző. Vezette: Benczur T., Csabai-Kaskötő B., Minár L.

Egis-Körmend: Stokes (12/3), White (17/9), Martinez (3), Szavics (6), Gordon (9). Csere: Kiss M. (-), Henry (10/6), Kenéz (-), Ferencz (12/9), Krivacsevics (7), Durázi (13/9). Vezetőedző: Andonisz Konsztandinidisz.

Kaposvári KK: Hilliard (21/6), Plézer (-), Ford (3), Hendlein (6), Martin (20). Csere: Krnjajszki (6), Puska (-), Bogdán (-), Csorvási (14). Megbízott edző: Szőke Balázs. Edző: Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–7, 7. perc: 14–15, 12. perc: 29–25, 17. perc: 37–38, 23. perc: 56–44, 27. perc: 62–53, 32. perc: 73–64, 37. perc: 81–66. Jók: Gordon, Durázi, Ferencz, Stokes, White, illetve Hilliard, Csorvási, Martin.

Két hiányzója is volt a Kaposvári KK együttesének a körmendi találkozón, hiszen a sérült T. J. Price nem tudta vállalni a játékot, emellett a gárda vezetőedzője, Nikola Lazics sem lehetett ott a kispadon. Utóbbit a Soproni KC elleni múlt heti meccsen állították ki, ezért egy meccses eltiltását töltötte. Helyét Szőke Balázs foglalta el, aki az említett összecsapáson már helyettesítette Lazics edzőt. A bajnoki pontok mellett még matematikai esély volt a kaposváriak előtt a Magyar Kupa döntőjébe jutást jelentő legjobb nyolc csapat közt végezni, így további téttel is bírt a találkozó.



Az elmúlt két meccsét megnyerő Egis-Körmend ellen Martin és Hilliard szerzett vezetést a vendégeknek, de White két triplával fordított. A hazaiak próbálták minél jobban zavarni a kaposvári labdafelhozatalt, de Hilliard többször is jó megoldásokat választott. Jól tartották magukat a somogyiak, akik Csorvási találataival maradtak a vasiak nyomában. A kilencedik percben már időt kellett kérnie Konsztandinidisz edzőnek, mert hat ponttal vezettek a kaposváriak. Ferencz és Stokes kosarai pedig beállították a negyed 22–25-ös végeredményét. Krivacsevics nagy zsákolása után már ismét a Körmend vezetett, Ferencz újabb triplája után pedig már Szőke Balázs is magához hívta csapatát. A legjobbkor jöttek Martin és Csorvási újabb pontjai, Hilliard büntetői után pedig már 37–38 állt az eredményjelzőn. A félidő vége ismét a hazaiaké volt, így 45–40-el zárult a játékrész. A szünet után Ford esett át a reklámtáblán és kis időre le is kellett cserélni. A hazaiak villámrajtot vettek és egy 8–0-s szakasszal tíz pont fölé növelték a különbséget.

Ráadásul a reklamálásért technikait kapó Hilliard a kipontozódás szélére is került. A rendkívül gyengén játszó Ford hatodik dobását is elhibázta, White pedig nagyot zsákolt a túloldalon. A záró szakaszt nyolc pontos előnnyel kezdhette a Körmend és ezt tartani is tudta a védekezésben többször hibázó vendégek ellen. A végjátékban is a vasiak akarata érvényesült, az egyre pontatlanabbul kosárlabdázó kaposváriakkal szemben, innem pedig már egyre csak nőtt a távolság a két alakulat közt. Végül magabiztosan érvényesítette a papírformát a Körmend.