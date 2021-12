A bajnokságban is remekel az MCM; az első kört – három győzelemmel és négy vereséggel – az ötödik helyen zárta. Óriási fegyvertényt jelentett, hogy a közvetlen rivális UTE otthonából elhozták a pontokat, ahogy az is, hogy hazai pályán pontot tudtak lopni a bajnoki címre is esélyes Vasas Óbuda alakulatától. Összességében elmondható, hogy a hozható meccseket behúzták Szpinék, s a tabella első felében található csapatok ellen sem vallottak szégyent. Most egy hosszabb szünet következik, a következő összecsapásuk január 24-én lesz Nyíregyházán.