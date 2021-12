Szép somogyi sikert hozott a sportlövők egyik legnagyobb hazai viadala. A legjobb eredményt az országos bajnoki címet szerző Lipcsik István érte el.



– Nagyszabású sportlövőversennyel is tisztelegtek Győr város megalapításának 750. évfordulója alkalmából – tájékoztatott Lipcsik István, az Élménylőtér SE versenyzője. – Ezzel együtt a tavasszal elhalasztott Légfegyveres Országos Bajnokság egyes versenyszámait, így a Futócéllövő Országos Bajnokság 10 méteres viadalát is ennek keretében rendezték az Olimpiai Csarnokban. Ezen elindultak az Élménylőtér Sportlövő Egyesület versenyzői is, akik a 10 méteres nemzeti 30 lassú lövésben voltak a leginkább érdekeltek. A szám közkedveltségét mutatja, hogy a legnépesebb mezőny ebben a számban állt lőállásba. A versenyszám lényege, hogy a 10 méter távolságban elhelyezett 2 méter széles nyiladékon keresztben 5 másodperc alatt átszaladó vaddisznót formáló céltáblára minél pontosabb lövést adjon le a versenyző. Ez nem könnyű, mert a tízes kör átmérője 5,5 mm, és a „malac” elég tempósan halad...



A versenyszámot végül az Élménylőtér SE versenyzője, Lipcsik István nyerte meg. Az egyesület másik versenyzője, Kontor Norbert a nyolcadik helyet szerezte meg.



– A helyezéssel elégedett vagyok, a számszerű eredményem jobb volt a tavalyinál, de bennem maradt pár kör – értékelt az országos bajnokságot követően Lipcsik István. Ezzel 2021-ben a nyári 50 méteres távon rendezett országos bajnokság után a 10 méteres távon is sikerült győznöm.



Az OB eredményei:

Futócél 10 m 30 + 30, ifi: 1. Molnár Levente (BEFAG Keszthely). Futócél 10 m 30 + 30 ifi csapat: 1. HKLK Szentendre (Papp, Déri, Worell). Futócél 10 m 40 vegyes, ifi: 1. Molnár Levente (BEFAG Keszthely). Futócél 10 m 30 + 30 lövés, junior: 1. Riabov Igor (BEFAG Keszthely). Futócél 10 m 30 + 30 lövés, junior csapat: 1. Győri Lövészklub. Futócél 10 m 40 vegyes, junior fiú: 1. Riabov Igor (BEFAG Keszthely). Futócél 10 m 30 + 30 lövés, férfi: 1. Sike József (Győri Lövészklub). Futócél 10 m 40 vegyes lövés férfi csapat: 1. Győri Lövészklub. Futócél 10 m 30 + 30 lövés, nők: 1. Major Veronika (BEFAG Keszthely). Futócél 10 m, 40 vegyes lövés, nők: 1. Major Veronika (BEFAG Keszthely). Futócél 10 m, 30 lassú lövés: 1. Lipcsik István (Élménylőtér SE, 249), ...8. Kontor Norbert (Élménylőtér SE, 180).Futócél 10 m 30 lövés: 1. HKLK „A” Szentendre. Futócél 10 m 40 lövés, vegyes páros: 1. Csányi Borbála, Tasi Tamás – 345), 2. Major Veronika, Riabov Igor – 342).