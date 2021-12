– Nagyszabású sportlövő versennyel is tisztelegtek Győr város megalapításának 750. évfordulója alkalmából – tájékoztatta lapunkat Lipcsik István, az Élménylőtér SE versenyzője. – Ezzel együtt a tavasszal elhalasztott Légfegyveres Országos Bajnokság egyes versenyszámait, így a futócéllövő Országos Bajnokság 10 méteres viadalát is ennek keretében rendezték meg a győri Olimpiai Csarnokban. Ezen elindultak az Élménylőtér Sportlövő Egyesület versenyzői is, akik a 10 méteres nemzeti 30 lassú lövés versenyszámban voltak a leginkább érdekeltek. A szám közkedveltségét mutatja, hogy a legnépesebb mezőny, huszonegy induló ebben a számban állt lőállásba. A versenyszám lényege, hogy a 10 méter távolságban elhelyezett 2 méter széles nyiladékon keresztben 5 másodperc alatt átszaladó vaddisznót formáló céltáblára minél pontosabb lövést adjon le a versenyző. Ez nem könnyű, mert a tízes kör átmérője 5,5 mm, és a „malac” elég tempósan halad…

A versenyszámot végül az Élménylőtér SE versenyzője, Lipcsik István nyerte meg, viszonylag nagy előnnyel a második helyezett előtt. Az egyesület másik versenyzője, Kontor Norbert a nyolcadik helyen zárt.

– A helyezéssel természetesen elégedett vagyok, a számszerű eredményem jobb volt a tavalyinál, de bennem maradt pár kör – értékelt az országos bajnokságot követően Lipcsik István. – Ezen még lehet csiszolni, jövő márciusig lesz rá idő.

A Futócéllövő Országos Bajnokság eredményei:

Futócél 10 m 30+30, ifi: 1. Molnár Levente (BEFAG Keszthely, 423 kör), 2. Papp Ákos (HKLK, 411), 3. Déri Ágoston (HKLK, 407).

Futócél 10 m 30+30 ifi csapat: 1. HKLK Szentendre (Papp, Déri, Worell – 1112), 2. Kisalföldi LK (Gere K., Szakács, Császár – 817), 3. Győri LK (Szurdi, Horváth, Laczik – 700).

Futócél 10 m 40 vegyes, ifi: 1. Molnár Levente (BEFAG Keszthely, 291), 2. Papp Ákos (HKLK, 258), 3. Déri Ágoston (HKLK, 253).

Futócél 10 m 30+30 lövés, junior: 1. Riabov Igor (BEFAG Keszthely, 432), 2. Papp Ákos (HKLK, 388), 3. Szurdi Levente (Győri LK, 380).

Futócél 10 m 30+30 lövés, junior csapat: 1. Győri Lövészklub (Szurdi, Horváth, Laczik – 968), 2. BEFAG Keszthely (Riabov, Bangó, Nagy – 939), 3. Kisalföldi LK (Szakács, Gere K., Fekete – 893).

Futócél 10 m 40 vegyes, junior fiú: 1. Riabov Igor (BEFAG Keszthely, 304), 2. Bangó Zsófia (BEFAG Keszthely, 268), 3. Papp Ákos (HKLK, 240).

Futócél 10 m 30+30 lövés, férfi: 1. Sike József (Győri Lövészklub, 571), 2. Boros László (Győri Lövészklub, 565), 3. Tasi Tamás (HKLK, 564), ...10. Kontor Norbert (Élménylőtér SE, 214).

Futócél 10 m 40 vegyes lövés férfi csapat: 1. Győri Lövészklub (Sike J., Boros L., Spárnicz Á. – 1088), 2. HKLK Szentendre (Tasi T., Tar Cs., Fodor L. – 1005), 3. BEFAG Keszthely (Borda R., Riabov I., Nagy R. – 666).

Futócél 10 m 30+30 lövés, nők: 1. Major Veronika (BEFAG Keszthely, 540), 2. Bedekovich Viktória (HKLK, 445), 3. Csányi Borbála (HKLK, 417).

Futócél 10 m, 40 vegyes lövés, nők: 1. Major Veronika (BEFAG Keszthely, 354), 2. Csányi Borbála (HKLK, 154), 3. Bedekovich Viktória (HKLK, 259).

Futócél 10 m, 30 lassú lövés, nemzeti versenyszám: 1. Lipcsik István (Élménylötér SE, 249), 2. Spárnicz Ádám (Győri LK, 241), 3. Tar Csaba (HKLK, 237), ...8. Kontor Norbert (Élménylötér SE, 180).

Futócél 10 m 30 lövés, nemzeti csapat: 1. HKLK „A” Szentendre (Tar, Dienes M. Csányi – 666), 2. Győri Lövészklub (Spárnicz Á., Laczik D. Horváth D. – 518), 3. BEFAG Keszthely (Riabov, Bangó, Nagy – 503).

Futócél 10 m 40 lövés, vegyes páros: 1. Csányi Borbála, Tasi Tamás – 345), 2. Major Veronika, Riabov Igor – 342), 3. Bedekovitch Viktória, Tar Csaba – 295).