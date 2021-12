Mindkét csapat tartalékos összeállításban szerepelt. A hazaiaknál ugyan T. J. Price visszatérhetett, de a Körmend elleni találkozón térdsérülést szenvedő Hendlein Roland nem tudta vállalni a játékot. A vendégeknél Kemál Karahodzics hiányzott. Nem lehetett ott csapatával a kispadon a betegsége miatt távol lévő Forray Gábor vezetőedző sem. A foghíjas együttesek csatája egy perces gyászszünettel kezdődött, a kaposvári csapat egykori munkatársa, a közelmúltban elhunyt Monokné Müller Andrea emléke előtt tisztelegve. A találkozót magabiztosan nyerték meg a somogyiak.

Nikola Lazics: – Nagyon fontos mérkőzést nyertünk, de minden meccs fontos ebben a szezonban. A Kecskemét és mi is hasonló helyzetben voltunk három vereség után és a sérülések miatt. A szünet után megint nem játszottunk úgy, mint korábban. Az egész mérkőzést végig kontrolláltuk. A meccs elején végig vezettünk, az első félidőben jó ritmusban voltunk támadásban is. A harmadik és negyedik negyedben volt már ezen a téren problémánk, de a védekezés az egész találkozón jó volt. Megérdemelten nyertünk. Nincs túl sok idő pihenni és a ZTE ellen is nehéz meccs következik. Köszönjük a szurkolóink támogatását, mert sokat jelentett a segítségük!

Hegedűs Gergely: – Szeretnék gratulálni a Kaposvárnak, egy küzdelmes mérkőzést nyertek meg! Helyenként nagyon rosszul használtuk a taktikai faultokat. Amikor szoros volt a meccs ennek köszönhetően lépett meg az ellenfél.

Csorvási Milán: – Nagyon örülök, hogy újra nyerni tudtunk itthon, ezzel megszakítottuk a vereségsorozatot. Végig kézben tartottuk a meccset és megérdemelten nyertünk. A védekezésünk többnyire rendben volt, egy-két üresjárattól eltekintve. Végig jól harcoltunk.

Wittmann Krisztián: – Gratulálok a Kaposvárnak, abszolút megérdemelten nyertek! Bár nem kaptunk sok pontot, ennek ellenére a védekezésünk nagyon rossz volt. Az első félidőben tizenöt perc alatt talán kettő faultunk volt. Ilyen még egyszer nem lehet. Még ebből a kevés pontból is sok könnyű találatot szerzett a Kaposvár. A védekezésen múlott ez a mérkőzés. Támadásban a jelen állapotunkat, rotációnkat és szerkezetünket figyelembe véve most ennyire futotta. Védekezésben mindenképp tudunk ennél jobban is játszani. A támadás pedig szépen lassan kialakul ebben a szerkezetben is és remélem a kisebb-nagyobb sérültjeink mihamarabb meggyógyulnak.

Kaposvári KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 77–61 (25–22, 19–10, 17–16, 16–13)

Kaposvár Aréna, 700 néző. V.: Praksch P. Á., Kapitány G., Lengyel Á. J.

Kaposvári KK: Hilliard (20/3), T. J. Price (13/3), Plézer (-), Martin (15/3), Csorvási (8). Csere: Krnjajszki (5/3), Puska (-), Bogdán (-), Paár 2, Hajduk (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan. Kecskemét: Pollard (20/6), Jaramaz (5), Milutinovics (10/3), Dramicsanin (7), Kiss D. (4). Csere: Wittmann (8/6), Lukács (-), Fazekas (2), Ivkovics (2), Tóth Barna (-), Tóth Balázs (-). Megbízott edző: Hegedűs Gergely.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 5–2, 7. perc: 16–13, 12. perc: 27–24, 17. perc: 38–29, 22. perc: 50–34, 27. perc: 57–44, 37. perc: 67–55. Jók: Hilliard, Martin, T. J. Price, Csorvási, illetve Pollard, Milutinovics.

