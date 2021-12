Egy győztesen megvívott kupameccs után indult el Törökországba az 1. MCM-Diamant Kaposvár, s vasárnap este már meg is érkezett Aydinba a női röplabda Challenge-kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésére, mely magyar idő szerint 17 órakor kezdődik. A somogyiak az előző körben a Maccabi Haderával csaptak össze, s Izraelben, valamint hazai pályán is magabiztos győzelmet arattak. A keddi találkozóról a csapat Facebook-oldalán élő eredményközvetítés lesz.



A törökök még nem vesztettek szettet a Challenge-kupában, pedig már két fordulón vannak túl, először a norvég Tromsöt búcsúztatták egymeccses párharcban, majd a bosnyák OK Gacko alakulatán jutottak túl hibátlanul. Az aydiniak együttesét többségében hazai játékosok alkotják, mindössze két légióst foglalkoztatnak, s egyikük neve ismerősen csenghet a hazai röplabdabarátoknak. Az olasz Anna Nicoletti mellett ugyanis Szakmáry Gréta is ott van a csapatukban. A magyar válogatott játékos Nyíregyházán kezdett el röplabdázni, majd Gödöllőre, onnan pedig Békéscsabára igazolt. A 2017/2018-as szezont már a SSC Palmberg Schwerin gárdájában kezdte meg, s egészen a jelenleg is futó idény kezdetéig a németeket erősítette, utána jött a BBSK. Melynek szakmai munkáját Alper Hamurcu vezetőedző és két segítője, Canberk Tekmen, valamint Emirhan Ozkan irányítja.

A török bajnokság a világ egyik legerősebbje, így hiába állnak a kilencedik helyen, nagy játékerőt képviselnek.



Az 1. MCM-Diamant KNRC kiválóan szerepel a honi kiírásokban is: az ötödik helyről várhatják a kaposváriak a januári folytatást, a Magyar Kupában pedig – a TFSE búcsúztatása után – bejutottak a negyeddöntőbe, ahol december 11-én, szombaton 17 órától a Vasas Óbudával csapnak majd össze, a visszavágót 19-én 18 órától rendezik a Kaposvár Arénában.







Az idény kezdte előtt nagyon nehéz helyzetbe került az együttes, ám a város és a támogatójuk segítő kezet nyújtott nekik. Az egyesület sajtóközleményt adott ki a történtekkel kapcsolatban.

– Bizonytalan volt az 1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club jövője, miután a 2021/2022-es szezon kezdetén Orosz Ferenc, a klub elnöke lemondott és az éves költségvetésre tervezett összegből semmi nem állt a rendelkezésünkre – áll a sajtóközleményben. – Szita Károly, Kaposvár polgármestere és a név­adó szponzor, az 1. MCM Kft. résztulajdonosai, Karl Schultes és Horváth Éva megegyeztek abban, hogy közösen biztosítják a női csapat szerepléséhez szükséges csökkentett pénzügyi keretet.

– A klub november 26-ára összehívott egy tisztújító közgyűlést, ahol új elnökséget választott – közölték. – Az elnök Dr. Karl Schultes lett, az elnökségbe Horváth Éva és Vermesné dr. Merő Zsuzsanna került be, valamint a háromtagú felügyelőbizottságot is megválasztották. Lacombe Zsófia sportigazgatót pedig megerősítették posztján, és ezúton is köszönik eddigi munkáját. Az új elnökség biztosítja a női röplabdaklub nyugodt szereplését a 2021/22-es szezonban.





Fotó: Muzslay P.