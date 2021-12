– Az elmúlt szezonban a spanyol élvonalbeli Puerto Sagunto csapatában kézilabdáztam – nyilatkozta a Csurgói KK hivatalos honlapján Bruno Kozina. – Márciusban keresett meg a somogyi klub és az akkori vezetőedző, s pár nap alatt meg is állapodtunk egymással a részletekről. Sajnos áprilisban, egy Granollers elleni mérkőzésen térdsérülést szenvedtem, és a diagnózis sajnos keresztszalag-szakadást mutatott ki. Rendkívül nehezen éltem ezt meg, de a csurgói klub az első naptól kezdve támogatott és folyamatosan biztatott a felépülésem teljes időszaka alatt.

– Természetesen tudtam, hogy a klubnak ilyenkor lehetősége van szerződést bontani, de nem így döntöttek, és vállalták a kockázatot azzal, hogy kitartottak mellettem – hangsúlyozta a kézilabdázó. – Ezért nem is tudok elég hálás lenni az egyesület vezetőinek, de minden nap azért dolgozok, hogy ezt a pályán egyszer meg tudjam majd hálálni.

Jelenlegi állapotáról, valamint az eddigi mérkőzéseiről a következőket mondta a játékos a cskk.hu-n. – Most már teljesen rendben érzem magam és boldog vagyok, hogy a vártnál gyorsabban épültem fel – fogalmazott. – Mindenképpen az volt a célom, hogy már a szezon első felében is pályára tudjak lépni annak érdekében, hogy a tavaszi szezont már százszázalékosan tudjam elkezdeni és a csapat hasznára lehessek már rögtön a szünet utáni első mérkőzésen.

Az eddigi találkozókról is megkérdezte a somogyi klub a huszonkilenc esztendős karmestert. – Természetesen csalódást keltő volt a szezonkezdet, hiszen egy komoly ambíciókkal rendelkező klubról beszélünk, de az utolsó három mérkőzésen megmutatták a srácok, hogy milyen jó csapatunk is van és mennyi van még bennünk – mondta. – Biztos vagyok abban, hogy ezt a tavaszra is át tudjuk majd menteni, nagyon hiszek az együttesben.

Fotó: Szabados Á.