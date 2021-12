– Barcelonában, a Sagrada Famíliánál, azaz a Szent Család-templomnál történt az eset, pedig a lányom, aki sokat jár arra, felhívta rá a figyelmem, hogy veszélyes a környék – mondta Skaliczki László.

– Egy társasággal sétáltunk arra, elöl volt a táskám, s mivel meleg volt, a kabátom is ki volt gombolva. Egy angolul beszélő nő lépett oda hozzám és egy térképet tett elém, közben a többiek előre mentek, pedig azt is beszéltük, hogy együtt kell maradnunk. S végül sikerült ellopnia a tárcámat, melyben a pénzen és a hitel kártyámon kívül a személyes irataim is benne voltak. Természetesen a helyi rendőrségen feljelentés tettem, majd felhívtuk a a konzulátust, ahol rengeteget segítettek, ahogy az útitársaim is, hiszen vasárnap történt a lopás, ám hétfőn már haza is tudtam jönni. Volt egy kis kaland, izgalom, ám sajnos így jár, aki nem figyel oda, megmondom őszintén hirtelen nem is gondoltam, hogy ilyen megtörténhet,azaz megfizettem a tanulópénzt. A csurgói kormányablakban is nagyon segítőkészek és rugalmasak voltak, így már készülnek az új papírjaim.

Skaliczki László a kézilabda-világbajnokságra utazott ki, hogy megnézze a magyar válogatott középdöntős mérkőzéseit.

– Kedden mentünk, hétfőn jöttünk, azaz mind a három találkozón ott voltunk – tette hozzá a mesteredző, aki 2001 és 2008 között a férfi nemzeti együttesünk szövetségi kapitánya is volt. – Érdekes, jó vb volt, szakmailag látni lehetett, melyik ország, mely tendencia szerint megy, s nyilván szorítottunk a mieinknek, hiszen azért mentünk. Fontos, hogy az ember lássa élőben, testközelből, miként zajlik, egy-egy összecsapás egy ilyen nagy seregszemlén. Emlékeim vannak, hiszen ott voltam hét nagy világversenyen is. A történteket leszámítva nagyon hasznos volt a spanyol túra.

A mester a női kézilabda NB I./B Nyugati csoportjában szereplő Csurgói NKC szakmai munkáját irányítja, a somogyi együttes a nyolcadik helyről várhatja a januári folytatást.

– Jól sikerült a felkészülésünk, mely során sikerült a szerkezeti váltást, ami a jobbátlövőnk távozásával alakult ki, megoldani – elevenítette fel. – Optimistán vágtunk neki a szezonnak, sajnos a sérülések, betegségek és az egyéb problémák miatt a Mohács elleni győzelem után hat vereségbe szaladtunk belel. Utána rendeztük a sorokat, s az utolsó öt mérkőzésünk kiválóan sikerült, kár volt a NEKA elleni megyei rangadón elszenvedett kudarcért, mert végig partiban voltunk az akadémistákkal. Úgy gondolom, van még esélyünk az ötödik hely elcsípésére, van még hat összecsapásunk, négy hazai, és két idegenbeli. Ha sikerül folytatni azt az utat, amire ráléptünk, akkor elérhetjük a céljainkat, ezért fogunk keményen dolgozni. Nincs igazi téli szünet, hiszen január 14-én már folytatódik a bajnokság. Kicsit érthetetlen ez számomra, hiszen január 13 és 30 között hazánk ad otthon a férfikézilabda Európa-bajnokságnak, s szívesen élőben is néznék a meccseket. Pláne azért, mert korábban februárban szokott újraindulni a honi pontvadászat. De ez a versenynaptár, ehhez kell igazodni, s abban reménykedünk, hogy elkerülnek minket sérülések, s sikerül átmentünk a jelenlegi formát a következő esztendőre is.

Az edzőnek hétvégén Solton egy kézilabdagálán lesz majd jelenése, ahová barátja, Szűcs László hívta meg.

– Örülök neki, hogy egyre több helyen adottak a feltételek a minőségi kézilabdához – hangsúlyozta.