Az utóbbi három évben harmadszor győzte le és ütötte ki a Magyar Kupából a Budakalász a NEKA csapatát, ezúttal nagy csata volt, ám kevesebbet hibáztak a vendégek, akik frissebbnek is tűntek, ráadásul tartalékosak is voltak a bogláriak, miután nyolc junior válogatottját pihetette Sótonyi László. Az utóbbi - aki szövetségi kapitány is - vezetésével ugyanis december 16-20 közt Nagykanizsán készül a nemzeti együttes, mely kétszer a horvátokkal is megmérkőzik. Egy hét alatt négy találkozó pedig sok lett volna nekik… Pedig, ha a nyolcból egy-két játékos besegít talán más eredmény születik.

A szélről például ezúttal nem tudtak hatékonyak lenni, ami leszűkítette lehetőséget támadásban, ezen a poszton például két abszolút újonc, Szabó és Bodnár kaptak lehetőséget többek közt… Kár ezért a kiesésért, mert Csoknyai István, a Budakalász trénere arról beszélt a lefújás után, hogy támadásban és védekezésben is szerény teljesítményt nyújtottak. Az utóbbi ellenére már a találkozó elején hárommal elmentek, a házigazdák a negyvenharmadik percig üldözték őket, ám akkor Kovács révén sikerült egyenlíteniük (18-18), majd Delynek köszönhetően a vezetést is átvették (19-18), de még az ötvenhetedik percben is nyitott volt a találkozó, hisz ikszre álltak az akadémisták Kovács hetesével (24-24), ám a hátralévő időben már nem tudtak betalálni, Koncz gólja után Szabó rontott nagy ziccert (24-25), ami végleg megpecsételte a balatoniak sorsát két perccel a lefújás előtt, hisz a döntetlen már vendég továbbjutást ért.

Magyar Kupa – 3. forduló.

Nemzeti Kézilabda Akadémia – Budakalász Kézilabda Zrt. 24–25 (13–14)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 100 néző. Vezette: Hargitai Gábor, Markó Gábor.

NEKA: Aleksza – Kiss A., Dely 3, Simotics 2, Kovács G. 8 (5), Fekete D., Bodnár Bence 1. Csere: Takács Á. (kapus), Draskovics 6, Szeitl L. 3, Bendicsek 1, Kathi, Kecskés L., Mikita B., Szabó Á., Tárnoki.

Vezetőedző: Sótonyi László.

Budakalász: Váczi D. – Varjú 1, Perisic 2 (1), Schmid 3, Mikhalin 7, Juric-Grgic 2, Holpert 2. Csere: Gjorgjeski (kapus), Koncz 3, Tyiskov 3, Maracskó 2, Dávid M., Fórizs R., Kiss B., Kovács D., Sinkovits. Vezetőedző: Csoknyai István.

Kiállítások: 6 perc (6 perc), illetve 12 perc (4 perc).

Hétméteresek: 5/5 (2/2), illetve 2/1 (–).