A tizenhét forduló alatt mindössze kétszer kapott ki és két döntetlent játszott az Öreglak MEDOSZ SE, így negyvenhárom ponttal, háromegységnyi előnnyel az élen áll a megye kettőben.

– A nyáron a Valkó testvérek, Dávid István és Tibor Balázs érkezett hozzánk Fonyódról, a jó hangulat és a remek csapatszellem miatt választottak minket, ráadásul mi aláírás- és meccspénzt sem fizettünk nekik – mondta Kovács Károly, a csapat vezetőedzője, aki „civilben” a település polgármestere. – Pedig nem akartunk igazolni, de mivel szívesen jöttek hozzánk, s mindketten kiváló labdarúgók, így nagyon örültünk, hogy minket választottak, mert erősítést jelentettek. Megpróbálunk egyre több fiatalt beépíteni az együttesbe, s ez működik is, hiszen a tizennyolc esztendős Kollár Marcell és Niklai Dani is hétről hétre kiváló teljesítményt nyújt. Egy harmadik fiatal tehetségünk a nyáron egy másik gárdához szerződött, de már most visszatérne hozzánk. Nem vagyunk sokan, de az ifjú tehetségek és az idősebbek remekül megértik egymást, s ennek (is) köszönhető, hogy ilyen kiváló sikereket értünk el. Konkrét célokat nem fogalmaztunk meg az idény előtt, nem is foglalkoztunk vele, ám azt már a felkészülés alatt éreztem, – s ezt mutatták a tornákon elért eredményeink is, – hogy összetartás és a játéktudás együtt eredményezheti azt, hogy ott lehetünk az első ötben. Arra azonban nem gondoltam, hogy mi leszünk az őszi bajnokok.

Nem indult jól számukra a bajnokság, hiszen az első három meccsből kettőt is elveszítettek.

– Nem azért kaptunk ki ezeken a mérkőzéseken, mert rosszabbak lettünk volna, mint az ellenfelünk – hangsúlyozta Kovács Károly. – A Lengyeltóti elleni találkozót kicsit „elnagyoltuk”, de úgy érzem, jókor jött az a pofon. Ráadásul sajnos két kulcsjátékosomat is kiállítottak ezen a meccsen. A következő Balatonföldvár elleni összecsapásra csak foghíjasan tudtunk kiállni, – a gondokat növelte, hogy még három játékos munkahelyi elfoglaltság miatt sem tudott velünk tartani – így szinte ificsapattal vettük fel a versenyt a jó erőkből álló ellenfelünkkel szemben, de ennek ellenére ott sem vallottunk szégyent. Az ezt következő fordulókban aztán érződött, hogy mindenkinek sikerült megtalálnom a megfelelő posztját, ahol jól érzi magát, s ennek következtében lassan kezdett összeérni a gárda. Persze az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy amikor valaki – sérülés vagy betegség miatt – nem tudott a csapat rendelkezésére állni, akkor mindig tudtam pótolni a cserékből a keretet, így az idősebbek is hozták azt a teljesítményt, amit elvártam tőlük.

A tabella jól mutatta, mi az öreglakiak erőssége, hiszen tizenhét forduló alatt hatvanhat gólt rúgtak, ami megsüvegelendő produkció.

– A támadószekciónk rendben van, gyors és technikás játékosok ostromolják az ellenfél kapuját, bár a százszázalékos helyzeteinknek mindössze az egyharmadát lőttük be – fogalmazott a vezetőedző. – Ha mindegyik bemegy, akkor bőven száz fölött járnánk már... Hátul vannak problémáink, de azon dolgozunk, hogy a védekezésünk is stabilabb legyen.

A kiváló őszt egy még jobb tavasz követheti, de ez több mindentől függhet.

– Sok múlik azon, hogyan sikerül a felkészülés, ahogy azon is, kinek, milyen munkahelyi elfoglaltságai lesznek, illetve több labdarúgó jövőre fog érettségizni, így nem tudni, mennyit tudnak vállalni – hangsúlyozta. – Nyilván hasonló tavaszt várok, mint amilyen az ősz volt, de ez a pillanatnyi formától is függ majd. Szeretnénk a téli nagypályás műfüves bajnokságban is elindulni, lehetőség szerint Balatonlellén, mert az van legközelebb hozzánk. Ha minden úgy megy, ahogy az elvárható, akkor ott lehetünk az első három között.

Nagy kérdés a megye egyes tagság, már többen érdeklődtek, vállalnánk-e.

– Ha van elég büszkeség és kitartás, akkor az ember kipróbálná magát a megyei élvonalban, de nagy kérdés, hogy a fiataljaink hol folytatják tanulmányaikat, esetleg főiskolán vagy egyetemen – húzta alá. – Ha elmennek, és nem tudnak a mérkőzésekre eljárni, akkor nehezebb lesz a helyzetünk, pofozógépek pedig nem szeretnénk lenni a megye egyben... Hála istennek az utánpótlásszabálynak megfelelünk, van merítési lehetőségünk is, hiszen százötvenen járnak a helyi általános iskolába. Pénzt ezután se fogunk adni a játékosoknak és igazolni sem nagyon szeretnénk másik településekről, inkább öreglaki gyerekekkel szeretnénk egyben tartani a csapatot.

Kovács Károly kiemelte, dicséret illeti az utánpótlás­edzőjüket, Kovács Tibort, aki évtizedek óta kinevelte azokat az ifjoncokat, akik már ott kopogtatnak a felnőttcsapat ajtaján, sőt többen már be is léptek rajta. – E nélkül nem megy, ahol nincs egy biztos utánpótlásbázis, ott előbb-utóbb megszűnhet a labdarúgás – húzta alá a vezetőedző.