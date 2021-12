Valamennyi mérkőzését megnyerte, így az első helyen áll jelenleg az NB I./B-ben, a női ifjúsági első osztályban és a serdülő bajnokságban szereplő együttes, a NEKA II. ifjúsági együttese pedig a második. Ugyancsak listavezető a megyei, illetve az U15-ös gyermekbajnokságban szereplő gárda, tájékoztatott a neka.hu. A fiatalok felfelé versenyezve is megállják a helyüket és idősebb, rutinosabb ellenfelekkel szemben is nagyszerű sikereket arattak.

A másodosztályban induló keretben 2003-as, 2004-es és 2005-ös születésű lányok léptek pályára a felnőttmezőnyben. A versenykiírás az idén megváltozott, hiszen a Nyugati csoport tíz csapatából az első öt kvalifikálja magát a felsőházba, így fontos volt, hogy az élmezőnyben legyenek. A Bohus Bea, Siti Bea edzőkettős által irányított gárda ezt a célt messze túlszárnyalva, mind a 12 mérkőzését megnyerte, és plusz 61-es gólkülönbséggel, százszázalékos teljesítménnyel áll az élen.

Az NB I./B-s bajnokság állása: 1. NEKA (12 12 0 0 352–291) 24 pont, 2. Pénzügyőr SE (12 8 1 3 339–325) 17 pont, 3. Komárom VSE (12 7 1 4 314–295) 15 pont, 4. Kozármisleny SE (12 6 1 5 310–300) 13 pont, 5. SZISE (12 6 1 5 302–304) 13 pont, 6. Mohácsi TE 1888 (12 5 1 6 307–299) 11 pont, 7. Gárdony-Pázmánd NKK (12 5 0 7 311–302) 10 pont, 8. Csurgói NKC (12 4 1 7 295–298) 9 pont, 9. Szombathelyi KKA U19 (12 3 0 9 316–368) 6 pont, 10. Győri ETO KC U19 (12 1 0 11 286–350) 2 pont.

Két-három idősebb játékos nélkül, gyakorlatilag ugyanez a keret indult az ifjúsági első osztályban is, ahol ugyancsak hibátlan, 10/10-es a mérleg, listavezető a NEKA gárdája. Ebben a pontvadászatban még meggyőzőbb a fölényünk, erről árulkodik a 140-es gólkülönbség. A második számú csapat szintén kiemelkedik a mezőnyből, egyetlen vereségüket éppen a NEKA I.-től szenvedték el Woth Péter mester tanítványai, akik az ősz egyik legjobb meccsét a harmadik helyezett Győr otthonában játszották, ahol 30–22-re nyertek. A somogyiak idegenben gyűjtötték be a két pontot a Dunaújváros és Szombathely ellen is, ami önbizalmat adhat a tavaszi folytatásra is.

Az ifjúsági I. osztály élmezőnye: 1. NEKA I. (10 10 0 0 361–221) 20 pont, 2. NEKA II. (10 9 0 1 314–253) 18 pont, 3. Dunaújvárosi KKA I. (10 8 1 1 307–255) 17 pont, 4. Szombathelyi KKA (10 7 1 2 322–234) 15 pont, 5. Pénzügyőr SE (10 7 0 3 296–268) 14 pont, 6. Győri ETO KC (10 5 1 4 293–278) 11 pont, 7. Kozármisleny SE (10 4 0 6 264–251) 8 pont, 8. Alba Fehérvár KC (10 4 0 6 282–302) 8 pont.

Az ifj. Kiss Szilárd és Hajdu János edzők által irányított NEKA-csapat a leány-, serdülőbajnokságban tíz mérkőzéséből tízszer diadalmaskodott, fölényükre jellemző, hogy a második Érd otthonában 33–28-as, a harmadik Dunaújváros pályáján 31–21-es sikerrel zártak.

A fiatalok indulnak a megyei bajnokságban is, ahol csoport­elsőként jutottak a felsőházi rájátszásba, és ott is hibátlanul menetelnek. A legifjabbak az U15-ös gyermekbajnokságban szerepelnek, ahol ugyancsak listavezetőként várhatják a folytatást.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a balatonbogláriak

A leány serdülő bajnokság élmezőnye: 1. NEKA (10 10 0 0 385–246) 20 pont, 2. Érd (10 8 1 1 330–249) 17 pont, 3. Dunaújvárosi KKA I. (11 7 1 3 341–296) 15 pont, 4. Szombathelyi KKA (10 7 1 2 363–336) 15 pont, 5. Győri Audi ETO KC II. (10 7 0 3 379–312) 14 pont, 6. Győri Audi ETO KC I. (10 5 1 4 307–283) 11 pont, 7. Moyra-Budaörs Handball (10 5 1 4 303–305) 11 pont, 8. BDSE Nemesvámos (10 5 0 5 318–300) 10 pont.

A Baranya-Somogy megyei felsőház tabellája: 1. NEKA U21 (2 2 0 0 90–43) 4 pont, 2. Mohácsi (1 1 0 0 29–20) 2 pont, 3. Hosszúhetény(1 1 0 0 31–24) 2 pont, 4. Sport36-Komló 0 pont, 5. Siklós KC 0 pont.

Az U15-ös gyermekbajnokság állása: 1. NEKA (10 9 0 1 300–196) 18 pont, 2. Győri ETO KC (10 7 0 3 224–192) 14 pont, 3. Siófok KC (10 6 0 4 233–223) 12 pont, 4. Kozármisleny SE (10 4 0 6 236–221) 8 pont, 5. Alba Fehérvár KC (10 4 0 6 228–258) 8 pont, 6. Szombathelyi KKA (10 0 0 10 134–265) 0 pont.

Fotó: Németh L.