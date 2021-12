Katarina Jezic, a horvát válogatott csapatkapitánya: – A felkészülés és a főpróba is jól sikerült, ami pedig ennél is fontosabb, hogy mindenki egészséges. Nagyon jó az atmoszféra, helyén van a csapatszellem, ez megmutatkozik a pályán és azon kívül is. Szeretnénk nagyot álmodni, de lépésről lépésre kell haladnunk, mindig az előttünk álló feladatra kell koncentrálnunk. A brazilok ellen kezdünk (a mérkőzés csütörtökön lapzártánk után ért végett), egy roppant nehéz mérkőzésre számítok, de a jó kezdés nagyon fontos. Minden alkalommal a végsőkig fogunk harcolni.