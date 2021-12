A háromnapos Dél-Dunántúli Cikluszáró Úszóverseny nyitónapját megelőzően került felavatásra a somogyi csúcsokat őrző tábla a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszoda bejáratánál. Az elmúlt két évtized legjobb megyei úszót rangsoroló tábla Csutorás József fejében fogalmazódott meg, majd az ötletet tettek követték, s már mindenki megtekintheti, hogy jenleg mely úszásnemben kik a legjobbak Somogyban. A legkisebbektől a felnőttekig minden úszásnemet felsorakoztató lista ugyanis folyamatosan frissül majd, ahogy egy-egy rekordot átadnak majd a múltnak az úszók.

– Hiányérzetem volt, hogy egy ekkora uszodában nem olvashatóak azok az eredmények, amelyekre méltán lehetnek büszkék azok, akiket ezeket elérték, illetve a somogyi emberek is – mondta Csutorás József, ötletgazda, akinek a táblázata alapján készült el a csúcstábla. – Sok uszodában van ilyen tábla, s az itt átadott méltó a kaposvári létesítményhez.

– Régi tervünk volt, hogy elkészüljön ez a tábla – tette hozzá Meiszterics László, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának edzője. – Az eredmények csak digitálisan léteztek eddig, így nagyon örülök, hogy ez testet öltött. Nagyon erős eredmények szerepelnek a táblán, például Kakuk Koppány négyszáz gyorson elért ideje, nemcsak megyei, hanem korosztály országos csúcs is. Azt kívánom a jelen versenyzőinek, hogy kerüljenek fel erre a táblára, melyet évente egyszer, az évad végén fogunk frissíteni. Erre már most is szükség lenne, hiszen Győrben Király Flóra nyolcszáz gyorson, míg Virág Emese négyszáz vegyesen felülírta a táblán olvasható eredményeket, s azt kívánom, hogy a Dél-Dunántúli Cikluszárón minél több rekordot adjanak át a múltnak a sportolók.

A táblán a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE sportlói szereplenek a legtöbbször, de csurgói és nagyatádi úszók is felkerültek rá remek eredményüknek köszönhetően.

– Meglepetésként ért, hogy ennyi csúcsot tartok a megyén belül – fogalmazott Stadler Csenge, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE úszója, aki jelenleg 33 rekordot tart. – Nagyszerű érzéssel tölt el, hiszen jó látni, hogy fennmaradtak az eredményeim. Bízom benne, hogy a következő generáció számára motiválóan hat, hogy ezeket a csúcsokat bármikor megdönthetik.

– Nagy öröm számunkra, hogy megvalósult ez a csúcsfal, hiszen eddig csak e-mailen, táblázatban láthattuk a Csutorás József által gyűjtött eredményeket – nyilatkozta az abszolút csúcstartó Kardos Dániel, a KASI versenyzője. – A korosztályos időeredményeimen már nem tudok javítani, mivel a következő évtől már a felnőtt mezőnyben versenyzek. Ott még van egy-két megyei csúcs, amiket szeretnék megjavítani. A fiatalabbaknak pedig azt kívánom, hogy döntsék meg a korábbi csúcsokat.

A jelenlegi női csúcshalmozók:

Stadler Csenge (Adorján) 33 csúcs

Hamlin Dorothy (Adorján) 33 csúcs

Pataki Fanni (KASI) 28 csúcs

Király Flóra (KASI) 20 csúcs

Pálca-Juhász (KASI) 17 csúcs

Wirtz Melinda (Adorján) 11 csúcs

Halmai Petra (KASI) 8 csúcs

A jelenlegi férfi csúcshalmozók:

Kardos Dániel (KASI) 44 csúcs

Kováts Alex (Adorján, KASI) 36 csúcs

Harsányi Mátyás (KASI) 29 csúcs

Kakuk Koppány (KASI) 26 csúcs

Dudás Dániel (KASI) 12 csúcs

Lengyeltóti Bence (Adorján) 10 csúcs

Király Dániel (KASI) 7 csúcs