Nincs könnyű helyzetben a Kaposvári KK csapata a bajnoki folytatás tekintetében, hiszen a rendkívül tömör középmezőny miatt a zsinórban két vereséget begyűjtő somogyiak az előkelő ötödikről a tizenegyedik helyig csúsztak vissza az alapszakasz tabelláján. A tizenharmadik forduló pedig nemcsak az alapszakasz felét jelenti, hanem egyúttal a Magyar Kupa nyolcas döntőjének mezőnyéről is határoz. Oda csak az első nyolc helyen álló együttes kvalifikálja magát. Ez évek óta nem sikerült a kaposváriaknak. Az idén is komoly bravúrra lesz szükség, egyúttal más találkozók eredményeinek kedvező alakulása is szükséges a részvétel kivívásához. Első lépésként csütörtökön este az Egis-Körmend otthonában kell(ene) nyerni. A vasiak jelenleg a negyedik helyen állnak a bajnokságban hat győzelem és hat vereség a mérlegük. Legutóbb hazai pályán szerepelve 105–78-ra verték a meglehetősen tartalékos kecskemétieket. A Körmend kezdőcsapatában Stokes, White, Martinez, Szavics, valamint Gordon játszott. Csereként pedig Kiss M., Henry, Kenéz , Ferencz , Krivacsevics, Durázi és Érsek kapott lehetőséget Andonisz Konsztandinidisz vezetőedzőtől.

A kaposváriaknak nem jött jól a férfiválogatott világbajnoki selejtezői miatt kiírt egy hónapos szünet. Az addig jól teljesítő somogyiak lendülete megtört, a sérülések miatt nem tudtak folyamatos edzésmunkát végezni és ez kiütközött a Szolnok, valamint a Sopron elleni bajnoki összecsapásokon is. Hiába tért vissza legutóbb a sérült Hilliard, a csapatjáték vele együtt sem működött úgy, mint korábban. A rengeteg eladott labda, a gyenge lepattanózás és a pontatlan távoli dobások miatt pedig újabb és újabb lehetőségei adódtak az ellenfeleknek. Ezen mindenképp változtatni kell a Körmend elleni mérkőzésen, ellenkező esetben a szoros eredményre sem lesz esély.

Mindenesetre az ünnepekben sincs sok pihenője a somogyiaknak, akik egy héten belül három találkozót is vívnak. A körmendi meccs után december 27-én, hétfőn 18 órakor a D. A.-DTKH Kecskemét, majd december 30-án, csütörtökön 18 órakor a Zalakerámia ZTE KK csapatát fogadják a Kaposvár Arénában.