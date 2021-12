Új épület, új lehetőségek – a diagnosztikai központ nagymértékben megkönnyíti a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián dolgozó humánkineziológusok, gyógytornászok és erőnléti edzők munkáját. Így volt ez a nemrég elkészült állapotfelmérések esetében is, melyeket több lány- és fiúcsapaton végeztek el. Langmár Gergely, a NEKA sporttudományos és egészségügyi csoportvezetője nagyon elégedett az épület nyújtotta lehetőségekkel.

– A humánkineziológusok és a gyógytornászok a módszertani központ által javasolt tesztrendszert minden évben négyszer mérik fel, az abban lévő teszteket végeztük most is el, illetve a kiegészítő vizsgálatokat, amelyeket mindig is szoktunk – nyilatkozta Langmár Gergely a neka.hu-n. – A gyógytornászok a gerincstruktúrát, bizonyos tartáshibákat néznek, de vannak robbanékonyságot, erőt, irányváltási képességet elemző tesztek is. Ez az egész egy komplexebb rendszer. A diagnosztikai központ nagy segítség számunkra, először is, ezzel nagyobb helyünk van, illetve bizonyos teszteket könnyebben tudunk elvégezni. Az erőnléti csoportnak szintén nagy segítség lesz, ha belakják ezt a létesítményt, mert itt majd izometriás felméréseket is tudnak végezni, ezekre pedig eddig nem volt lehetőség.

A sporttudományos és egészségügyi csoportvezető az ideje jelentős részét az új épületben tölti.

– A humánkineziológus-csoport célhelyszíne pedig ugyancsak ide került át, szeretném megjegyezni, hogy a kihívások és a feladatok teljesítésének biztosítása miatt a sporttudományos és sportegészségügyi csoport exponenciálisan fejlődik, amit az is bizonyít, hogy Sebestyén Örs januártól a humánkineziológusi szakcsoport vezetője lesz – tette hozzá. Akinek tudása, személyisége és szemlélete biztosíték számomra a minőségi munkára. De természetesen a csarnok és a lakófalu sem esett ki, sokat ingázunk az épületek között.

A csapatok, akik már használták az új létesítményt, nagyon élvezték. A központban a regenerációs szoba a legnagyobb újdonság, ez mindenkinek elnyerte a tetszését, azaz osztatlan sikert aratott.

– Úgy vélem, ez Európában egyedülálló – hangsúlyozta a Nemzeti Kézilabda Akadémia hivatalos honlapján Langmár Gergely. – A teljes csapatnak edzés, vagy éppen meccs után gyakorlatilag tizenöt-húsz perc alatt tudjuk segíteni a regenerációs folyamatait. A sportolók emellett az új erőnléti lehetőségeket is nagyon szeretik.

Huszonegy Normatec és húsz-harminc antigravitációs szék segíti a sportolók és a szakemberek munkáját, az új futófolyosóval az erőnléti edzők dolgoznak, elég nagy rendszerességgel. – Mi bizonyos teszteket végzünk el a az új eszközök segítségével az akadémistákon, valamint a külsős partnereken – tette hozzá a boglári akadémia sporttudományos és egészségügyi csoportvezetője.