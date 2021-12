Miután véget ért Spanyolországban a világbajnokság, visszatért a női kézilabda NB I.-ben szereplő Siófok KC-hoz Uros Bregar, a balatoniak vezetőedzője, aki egyben a szerb női válogatott szövetségi kapitánya is.

– A fiatalabb játékosoknak szavaztunk bizalmat a vb-n a szerb nemzeti együttesben, és így utólag kijelenthetjük, hogy ez egy jó döntés volt – nyilatkozta Uros Bregar. – Úgy gondolom, Szlovénia, Lengyelország, Franciaország és Monte­negró ellen nagyszerű teljesítményt nyújtottunk, nem estünk szét, ezért kifejezetten elégedett vagyok. Az olimpia után sok csapat kicserélődött, például az oroszoknál is hasonló volt a helyzet, mint nálunk. Ellenük volt a legrosszabb összecsapásunk a világbajnokságon, de ez annak is köszönhető, hogy a tizedik percben piros lapot kapott a védelmünk vezére. Úgy gondolom, hogy mi is azok közé a válogatottak közé tartoztunk, akikről jó véleménnyel van a szakma a vb után.

Az SKC vezetőedzője ezután beszélt Andela Janjusevics­ről is, aki nemcsak a Balatonnál, de a szerb nemzeti együttesben is a játékosa.

– Janjusevics úgy érkezett a spanyolországi tornára, hogy már volt tapasztalata hasonló nagy világversenyről – hangsúlyozta a szlovén szakember. – Remekül kezdett védekezésben, s ez megadta a kellő önbizalmat neki és így támadásban is hatékony tudott lenni.

Uros Bregar érkeztével jelentősen feljavult a siófokiak teljesítménye a honi pontvadászatban és a Magyar Kupában is készülhetnek a következő körre.

– Nagyon örülök, hogy három győzelemmel kezdtünk – emelte ki a vezetőedző. – Kemény időszak volt, mert nem igazán ismertem még a csapatot. Természetesen ez napról napra, mérkőzésről mérkőzésre sokat változott. A folytatásban az első meccset a Debrecen ellen abszolváljuk, mely nagyon nehéz lesz. Számomra az a legfontosabb, hogy a védekezésünk a lehető leghatékonyabb legyen, folyamatosan fejlődjön.

A következő időszakban rengeteget dolgoznak az SKC kézilabdázói, januárban még lesz két hetük, hogy elérjék a csúcsformát, erre szükség is lesz az NB I.-ben és a Magyar Kupában is.

– A tabellán elfoglalt helyezésünk még nem az igazi – tette hozzá Uros Bregar. – Sokat kell még dolgoznunk ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk.

A vezetőedző távollétében segítője, Ziga Novak vette át a stafétabotot a somogyi csapatnál. A szakember korábban azt nyilatkozta, volt már hasonló helyzetben, de ez az első eset, hogy egy ilyen szintű profi klubnál, mint a Siófok KC, gyakorlatilag teljes egészében ő töltötte be a szakvezetői szerepkört.

A bajnokság állása: 1. Győri Audi ETO KC (10 10 0 0 323–216) 20 pont, 2. FTC-Rail Cargo Hungaria (9 8 0 1 284–222) 16 pont, 3. DVSC SCHAEFFLER (9 7 0 2 266–223) 14 pont, 4. Motherson Mosonmagyaróvári KC (10 6 1 3 322–291) 13 pont, 5. Váci NKSE (9 5 0 4 267–249) 10 pont, 6. Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia (10 5 0 5 267–282) 10 pont, 7. MTK Budapest (9 3 2 4 254–257) 8 pont, 8. Kisvárda Master Good SE (8 4 0 4 210–218) 8 pont, 9. Siófok KC (10 4 0 6 317–334) 8 pont, 10. Moyra-Budaörs Handball (9 3 1 5 218–256) 7 pont, 11. Alba Fehérvár KC (9 2 2 5 238–248) 6 pont, 12. Vasas SC (9 2 0 7 242–298) 4 pont, 13. Érd (10 2 0 8 230–290) 4 pont, 14. Hungast Szombathelyi KKA (9 1 0 8 238–292) 2 pont.

Fotó: Németh András