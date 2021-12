A férfiválogatott világbajnoki selejtezői miatt egy hónapos szünetet követően folytatódott az élvonalbeli pontvadászat. A kaposváriak a Szolnoki Olajbányász otthonában folytatták a pontvadászatot. A hazaiak a héten már játszottak egy mérkőzést, melyen kikaptak a vendég Soproni KC alakulatától. Gasper Potocnik vezetőedző együttese mindenképp szeretett volna javítani, a kaposváriak pedig remélték, hogy a szünet előtti teljesítményt tudják nyújtani.

A szolnoki csapatból hiányzott az amerikai Cummings, aki családi gyásza miatt utazott haza. A somogyiaknál Hilliard sérülése miatt nem tudta vállalni a játékot, így Krnjajszki kezdett az irányító poszton. Mindkét együttes sokat hibázott az első percekben, aztán a némiképp pontosabban kosárlabdázó hazaiak jutottak előnyhöz. A vendégek ennek ellenére jól tartották magukat és Martin, valamint Plézer pontjaival megakadályozták, hogy a két csapat közt nagyobb legyen a különbség. Taiwo nagy zsákolása után Ford és Krnjajszki triplái alakították ki a 21–20-as negyed végi eredményt. A második szakaszban is fej-fej mellett haladtak a csapatok, a vendégek folyamatosan harcoltak az egyenlítésért. A zónavédekezésre is váltó szolnokiak több pontszerzési kísérletet is meghiúsítottak és Subotic vezérletével 43–30-al zárták a félidőt. A pihenő után Krnjajszki találatai és Ford szerelése hozta ismét tíz ponton belülre a somogyiakat. Elég volt azonban néhány újabb megingás a védekezésben, máris 57–38-re lépett el a Solano vezette Szolnok. Innen már nem volt visszaút. A záró szakasz már csak a végső különbségről döntött.

Szolnoki Olajbányász–Kaposvári KK 94–68 (21–20, 22–10, 26–13, 25–25)

Szolnok, Tiszaligeti Sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Földházi T. P., Török R., Makrai M.

Szolnoki Olajbányász: Solano (12), Kovács P. (3/3), Pallai (9/3), Zsíros (6/6), Cakarun (7). Csere: Pongó (11/9), Subotic (16), Taiwo (9), Badzim (11/9), Rudner (6/6), Gilszki (4), Csornai (-). Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Kaposvári KK: Krnjajszki (21/6), T. J. Price (8), Plézer (9/3), Hendlein (1), Martin (10). Csere: Ford (11/3), Puska (-), Bogdán (-), Csorvási (2). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–1, 7. perc: 11–8, 12. perc: 25–22, 17. perc: 36–28, 23. perc: 46–36, 27. perc: 57–40, 33. perc: 74–48, 37. perc: 78–62. Kipontozódott: Zsíros (a 35. percben). Jók: Subotic, Solano, Pongó, illetve Krnjajszki.

Az U20-as mérkőzésen:

Szolnoki Olajbányász U20–Kaposvári KK U20 89–68 (23–15, 20–15, 16–16, 30–22)

A kaposváriak legjobb dobói: Hajduk A. (20/9), Paár M. (15/3), Puska B. (13), Antalics (11).