Tavaly október 14-én a két csapat egymás elleni kaposvári találkozója nyitotta a 2021/2022-es Extraligát, s a somogyi megyeszékhelyen játszott rangadó magabiztos hazai győzelemmel zárult. Most viszont egészen más a helyzet, az új év első napján tragikus balesetben elhunyt a Fino-Kaposvár mindössze 19 éves feladója, Iván Gergő. A borzalmas tragédia – és a sokk – ellenére január 4-én mégis lejátszotta a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn elleni kupanegyeddöntő hazai visszavágóját a somogyi alakulat.

A Vegyész abszolút nem tartozik a rossz csapatok közé, a kupaelődöntőben például a Bp. MAFC-BME társulatát verték oda-vissza. Több válogatott játékosuk is van, a legismertebb a korábban külföldön is szerepelt Szabó Dávid, aztán Blázsovics Péter, s a korábban a Fino-Kaposvár színeiben is játszott Juhász Péter. Három külföldi légióst tudnak a soraikban, a karmester venezuelai Peaz Diaz Carlos Julio már a negyedik szezonját kezdi Barcikán, a szintén venezuelai Rodrigo Moraes és a lengyel Ciupa Lukasz Grzegorz pedig a második idényét tölti.

Abban mindenesetre biztosak lehetünk, hogy oroszlánként küzdenek és harcolnak (majd) a pályán a kaposváriak. Most dupla célért küzdenek, s kettős teher nyomja a vállukat. Egyrészt idén meg szeretnék ismételni a három évtizede történt emlékezetes és felejthetetlen eseményeket – Kaposváron 1992-ben ünnepelhettek először bajnok és kupagyőztes csapatot, amit aztán még 17 alkalommal megismételtek –, másrészt így tudnának a leginkább méltóképpen adózni elhunyt csapattársuk emléke előtt.

– A legutóbbi hazai kupameccsünk teljes bevételét – amellyel Iván Gergő emléke előtt tisztelegtünk – az Iván családnak utaltuk át. A klub vezetői, játékosai és szurkolói mellett az ország más városaiból is érkeztek felajánlások, így végül egymillió forint jött össze – tudtuk meg Vig Attilától, a Kaposvári Röplabda Sportegyesület sportigazgatójától.

Fotó: Muzslay P.