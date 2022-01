Somogyi Péter edző több mint 30 éve gyakorolja, mintegy 27 éve pedig oktatja is a sportágat a különböző korosztályoknak, a hatévesektől egészen a felnőttekig.



– Az előző évek 25-30 versenyéhez képest a tavalyi viadalok száma elenyésző volt – állapította meg. – Célunk a fennmaradás volt, hiszen a vírus miatt igencsak korlátozódtak a lehetőségeink. Ennek következtében a gyerekek nem tudták az elvárt teljesítményt hozni, nagyon hiányzott a versenyrutin. Előfordult olyan időszak, amikor egyáltalán nem tarthattam edzéseket, illetve az intézmények nem tudták biztosítani a korábbi helyszíneket. Nehézséget okozott az is, hogy a karatékák egy része megfertőződött, így hetekre kidőltek a sorból. Mások pedig a biztonság kedvéért kerültek karanténba. A 2021-es magyar bajnokságon sajnos nem állhattak dobogóra tanítványaim. De tavaly 31 érmet szereztek, s nemzetközi erőpróbán is megmérettettek.



Az Open Shito Ryu International viadalról Törzsök Tamás és Simon Zoltán a legfényesebb, míg Zrínyi Csanád és Zab Zétény bronzmedállal térhetett haza. A Tatami Kupán Drenkovics János 3. helyezést ért el.



Somogyi Péter elmondta: az eredményektől függetlenül elégedett volt a gyerekekkel, és büszke rájuk, hogy a nehéz és mostoha körülmények ellenére is kitartanak. A Balaton Budo csapatának létszáma töredéke a járvány előttinek. De mind a hat településen, Balatonkeresztúrtól Fonyódon át Földvárig heti két alkalommal vezényel edzést. De ahol korábban 18-20-an jártak, ott most csak hatan, nyolcan… Hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy jól érezzék magukat, fejlődjenek, érdekesen, játékosan tanítsa nekik a karatét az életkoruknak megfelelően. Közben szokják a rendet, a rendszerességet és a fegyelmet. Ahol van rá lehetőség, ott a kezdő és a haladó csoporttal külön foglalkozik. A versenyzők eljárnak a másik településre is, hiszen a heti 4-5 edzés elengedhetetlen ahhoz, hogy formában maradjanak.



– A versenyzés az már egy komolyabb szint, ott számít a helyezés. Ugyanakkor fontos, hogy a győzelmet és a vereséget is megfelelő módon kezeljük – vélekedett. – Nem vagyok az a kiabálós típus, az nem az én stílusom, de nagyon tudok örülni a sikereknek. Ha azonban veszítünk, akkor sincs világvége-­hangulat, hanem átbeszéljük, hogy min kell változtatni.



Somogyi Péter 1990-ben kezdett el karatézni a balatonlellei sportegyesületben Bors Lajos kezei alatt. A kezdetektől a mai napig Zallel László 7. danos mester az instruktora. 1998–2000 között a Testnevelési Főiskolán szerezte meg a karate sportedzői képesítését. 1995-től edzősködik a szárszói sportegyesület karateszakosztályánál, majd 2008-ban újabb klubokat alapítottak. S ezek fuzionálásával jött létre a Balaton Budo – tudtuk meg az edzőtől, aki 2018-ban két hetet töltött Japánban, ahol levizsgázott 4. danra. – Többször előfordult, hogy egy egész család jött edzésre, a 27 év alatt több száz tanítványt számláltam, de remélem, ez tovább bővül majd. A harcművészet meghatározó szerepet tölt be az életemben, és számos döntésemben kulcsfontosságú volt.





Fotó: Luki Csilla