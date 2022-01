Az elmúlt hetekben látott forma alapján alighanem nézőcsúcs született volna a 2021/2022-es bajnokságban a Kaposvár Arénában. Szombaton 18 órakor a bajnoki címvédő, listavezető szombathelyi gárdát látta volna vendégül a remek sorozatot, zsinórban öt győztes találkozót megvívó Kaposvári KK. Sajnos nem csaphatott össze a rangadón a két alakulat, mert a vasiak a meccs napján, csupán órákkal a találkozó előtt jelezték a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségénél (MKOSZ), hogy koronavírusos megbetegedések miatt nem tudnak kiállni a mérkőzésre. A somogyiakat erről szombaton délután, 13.30 órakor értesítették a szövetségtől hivatalosan.



A szombathelyiek a következő közleményt jelentették meg az esetről: „A tegnapi és a mai nap folyamán elvégzett tesztek több játékosunknál is COVID-pozitív eredményt mutattak, ezért a mai 18 órára kiírt Kaposvári KK elleni mérkőzésünk elhalasztására kényszerülünk. A következő időszak programjáról hamarosan tájékoztatást adunk! ”

A kaposvári klub hivatalos internetes oldalán azonnal jelezte a találkozó elhalasztását felhívva a szurkolók figyelmét, hogy ne induljanak el a meccsre. A mérkőzés új időpontjáról később döntenek majd.

Mint ismert korábban a Szolnoki Olajbányász is hasonló ok miatt, a koronavírus-protokollt követve kért halasztást az MKOSZ Versenyirodájánál. Előbb a Hübner-Nyíregyháza BS elleni találkozót, majd az újabb megbetegedések okán a Pécsi VSK-VEOLIA elleni összecsapást is elhalasztották. Időközben a nyíregyháziak elleni találkozó új időpontja is megjelent. A felek február 8-án, kedden, 18 órakor pótolják az elmaradt meccset.