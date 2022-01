Az új esztendő első hetén két mérkőzést is játszik a Kaposvári KK a Tippmix NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban. Hendleinék szerdán az Oroszlány otthonában lépnek pályára, majd szombaton este a szegedieket fogadják a Kaposvár Arénában.



Mindkét meccsen a legjobb nyolc közé jutás szempontjából közvetlen rivális ellen lép pályára Nikola Lazics vezetőedző csapata. A somogyiak a legutóbbi két találkozót úgy nyerték meg, hogy egyiken sem volt teljes a gárda, s többen sérülten is vállalták a játékot. A helyzet annyiban javul, hogy immár a 31 esztendős Quincy Diggs is a kaposváriak rendelkezésére áll. Az 1–3-as poszton egyaránt bevethető, 198 cm magas amerikai kosárlabdázó Sopronból érkezett, ahol ebben a szezonban 8 meccsen lépett pályára, háromszor kezdőként. Átlagban 23,4 percet játszott meccsenként, ezalatt 10,1 pontot és 4,5 lepattanós átlagot ért el. Érkezése mindenképp bővíti a rotációs lehetőségeket a kaposváriaknál. Többek közt erre is utalt Nikola Lazics vezetőedző a legutóbbi, ZTE elleni győztes találkozó utáni sajtótájékoztatón adott nyilatkozatában.



– Fontos mérkőzést nyertünk, hiszen nem voltunk könnyű helyzetben – mondta. – Az első számú irányítónk nem játszhatott. Többnyire jól védekeztünk, a vége előtt már 14 ponttal is vezettünk, utána pedig megálltunk. Buta hibákat vétettünk, de a lényeg az újabb győzelem. Egy-két nap pihenő után már a következő mérkőzésre koncentrálunk, ahol remélem, komplett kerettel léphetünk pályára.



A kaposváriak szerdán 18 órakor az MVM-OSE Lions otthonában vendégszerepelnek. Ott már Diggs is bemutatkozhat. Szükség is lesz rá, hiszen az oroszlányiak a bajnoki alapszakaszban csupán egyetlen ponttal szereztek kevesebbet, mint a somogyiak. A 6 győzelem és 9 vereség alkotta mérlegük a 11. helyet jelenti a tabellán. Legutóbbi három összecsapásukat elvesztették, igaz az Alba Fehérvár, a Szolnok, valamint a Körmend volt az ellenfelük. Nem meglepő, hogy otthonukban voltak eredményesebbek, eddig négy találkozón arattak diadalt. A somogyiak abban az esetben tudják megakadályozni az újabb oroszlányi sikert, ha végig koncentrált, fegyelmezett csapatjátékot mutatnak.



Kemény meccs vár Nikola Lazics csapatára

Fotó: Lang Róbert