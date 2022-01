Gyorsan tud (meg)változni a világ. Nem is olyan rég, talán két és fél, három éve még 430 gyermek sportolt a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely színeiben. Szó se róla, a jubileumi ünnepségnek meg is adták a módját. Mégis szinte érezni lehetett a Kaposvár Arénában, ahogy vibrált a levegő. Az őszi folytatásra teljesen kiürült a kassza mind a női nagy csapatnál, mind pedig az utánpótlásnál. A kényszerhelyzetet látva egyre több RÖAK-os edző állt fel a kispadról, s távozott Kaposvárról. Közben a csapatok is elkezdtek fogyatkozni. Tavaly novemberben és decemberben több kaposvári együttes is volt, amelyik inkább nem utazott el, most a hétvégén pedig a gyermek (U15) leány csapat mindössze hét játékossal kelt útra.

– Utoljára talán még szeptemberben vagy valamikor október elején tudtam beszélni telefonon Orosz Ferenccel, az elnökünkkel – mondta Horváth Éva, a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely (egyik) megálmodója és tiszteletbeli elnöke. – Azóta elérhetetlen, de mások is így tapasztalják. Éreztem, hogy valami nincs rendben, de mindig nyugtatgatott, hogy ne aggódjak, mert az égvilágon semmi gond nincs és nem is lesz. Továbbra is azt gondolom, hogy ezt máshogy, normálisabban is el lehetne, pontosabban lehetett volna intézni. Ehhez azonban az kell, hogy jelentkezzen nálunk a volt elnök. Hosszú hónapokig vártam titkon reménykedve, de nem csörrent meg a telefonom. Így kénytelenek voltunk dönteni, hogyan folytassuk.

Mivel a különféle szerződések, papírok Orosz Ferencnél vannak – az utóbbi években rendre egyedül döntött minden kérdésben –, így a RÖAK legutóbbi közgyűlésén úgy döntöttek, hogy az ügyészségen folytatják. Amolyan róka fogta csuka helyzet van most jelenleg: amíg a volt RÖAK-elnöknél vannak a papírok, addig képtelenség kideríteni, hogy valójában ki(k)nek és mennyivel is tartozik. Az mindenesetre tény, hogy – ahogy Horváth Éva fogalmazott – egymás után kerülnek elő a csontvázak a szekrényből, s ki tudja, mennyit rejt még.

Az viszont eldőlt, a hogy legkisebbek egészen a mini korosztályig (U13) már idén január 1-jétől a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola színeiben játszanak. A gyermekek (U15), a serdülők (U17), az ifjúságiak (U19), valamint az U21-es korosztály – mind a leányoknál, mind pedig a fiúknál – továbbra is RÖAK Kaposvár néven szerepelnek. Az utaztatásukat, versenyeztetésüket a rekordbajnok Fino-Kaposvár férfi röplabdacsapatát működtető Kaposvári Röplabda Sportegyesület, az edzők bérét pedig a Kasi állja. A várossal már megkötötték a szerződést, s bíznak benne, hogy a Magyar Röplabda Szövetség is segítő kezet nyújt a kialakult helyzetre való tekintettel.

– Többször is megfordult a fejemben, hogy végleg hátat fordítok a röplabdának – mondta Horváth Éva. – Most azonban olyan helyzetbe került Kaposváron a sportág, amikor nem búcsúzhatok el tőlük. Mindenképpen át kell majd alakítani néhány dolgot, mert a legfontosabb, hogy továbbra is életben maradjunk.