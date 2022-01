A tabellán elfoglalt helyezés alapján sima debreceni sikert ígért a találkozó, ám a vendégeknél Korsós, Vámos Míra, Kovács Anna, Planéta és Yezhykava is hiányzott, ami azért jelentősen megnövelte a balatoni esélyeket. Ha hozzátesszük, hogy Hornyáknak sem ez volt a legjobb napja, hisz hét lövésből egyetlen gólt szerzett, azt is a negyedik percben, akkor már-már csodaszámba menőnek nevezhető ez a piros-fehér siker. Hogy mégis összejött az nem maguknak, hanem inkább a siófokiaknak köszönhetik akik tizenöt technikai hibával és hat eladott labdával zárták ezt a hatvan percet.

Az első félidőben szalasztották el a legnagyobb lehetőséget a sikerre, amikor Bregar edző időkérése után kétgólos hátrányból (4-6) háromgólos előnyt csináltak Wald, Debreczeni-Klivinyi, Lakatos, Sirián, Jezic révén (9-6). Nagy lendületben voltak és úgy tűnt bedarálhatják ellenfelüket, ám valamiért leállt a „gólgyár” és az utolsó tíz percben mindössze egy gólra voltak csak képesek Kiss révén, ám így is kettő maradt az előnyük a szünetre (10-8). Nagy kár, hogy hagyták felállni a padlóról ellenfelüket. Ebben a nyitó játékrészben Jezic volt a legeredményesebb három, Lakatos pedig két góllal, de leginkább Herczeget kell kiemelni, aki a szezon legjobb teljesítményét nyújtva tizenkét védéssel zárt, még büntetőt is hárított.

A szünetben nem sikerült rendezni a sorokat, megmaradt a balatoniak „szertelensége”, míg a vendégek ezzel szemben kiegyenlített teljesítményt nyújtottak és a harmincnyolc éves, a játékot egyszer már abbahagyó, ám a DVSC hívó szavára újra csatasorba álló brazil Fachinallo utolsó húsz percben dobott öt góljával begyűjtötték a két bajnoki pontot, melyhez a 21 éves Poczetnyik három találata is kellett. Ők voltak a legeredményesebbek a vendégeknél ebben a félórában, míg a hazaiknál Debrczeni-Klivinyi hárommal. A sikert Lakatos egyenlítése után (21-21) az utolsó három és fél percben gyűjtötte be Szilágyi Zoltán csapata, miután a házigazdák a hajrában többet már nem találtak be, míg a piros-fehérek kétszer is, a két brazil légiós, Costa, illetve a már említett Fachinello révén.

Siófok KC – DVSC Schaeffler 21-23 (10-8)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Altmár, Horváth M.

SKC: Herczeg – Böhme 3, Kiss N. 2, Lakatos 4, Jezic 3, Holta 1(1), Wald 2. Csere: Vojnovic (kapus), Debreczeni-Klivinyi 4, Sirián 1, Juhász, Szarková, Janjusevic 1, Juhász, Puhalák. Edző: Bregar Uros.

DVSC: Csapó – Arany 2, Fachinello 5, Vámos P. 4, Bordás 1, Hornyák 1, Petrus 3. Csere: Giegerich (kapus), Poczetnyik 4, Csernyánszki, Tóvizi 1, Szabó N. 1., Costa 1. Edző: Szilágyi Zoltán

Hétméteresek:1/1(-), illetve 2/-(1/0).

Kiállítások: 6(2), illetve 10(4) perc.