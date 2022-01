A somogyiak a kilencedik, míg a fővárosiak a második helyről várják a férfi vízilabda OB I. 14. fordulóját. A találkozó miatt a kaposváriak is korábban kezdték el a munkát, pontosabban szinte abba sem hagyták, hiszen a csapat számára csak karácsonykor, illetve szilveszterkor jutott némi pihenő. A két ünnep közötti időszakban pedig kőkemény edzéseket vezényelt a játékosoknak Surányi László vezetőedző. A Bajnokok Ligájában is érdekelt fővárosi zöld-fehéreket jelenleg sokkal magasabb szinten jegyzik, mint a somogyiakat. A kaposváriakat azonban nem szabad alábecsülni, mivel ebben a szezonban már okoztak országra szóló meglepetést. Az őszi forduló zárómérkőzésén ugyanis legyőzték az addig veretlen Vasat, ráadásul idegenben, elég megfogyatkozott kerettel. Juhász-Szelei Norberték a 2022-es esztendőt is hasonló bravúrral kezdenék az eddig még veretlen Ferencváros otthonában. Ehhez viszont szükségük van arra, hogy Csoma Kristóf ezúttal is válogatott formában védjen, a játékostársak pedig a védekezésben és támadásban is száztíz százalékot hozzanak ki magukból.



– Az év eleje mindig nehéz, ráadásul sokat kihagytam, így még nehezebb lesz – mondta Vindisch Ferenc, a Kaposvári VK játékosa. – A Vasas elleni siker bizonyította, érdemes mindig megcélozni a győzelmet. Ezúttal is úgy készülünk, hogy a legjobbunkat nyújtsuk, de számunkra a Debrecen elleni mérkőzés a fontosabb.



A Kaposvár eltiltottjai közül Mijic Dávid már visszatérhet, de Damagoj Jajcinovic még a Ferencváros ellen sem ugorhat medencébe. Klein P.