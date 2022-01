A tizenhét éves Szabó Emese négy éve kezdte el komolyabban labdarúgói karrierjét építgetni és azóta is sikert sikerre halmoz. Már gyermekként is beépült a sport az életébe, édesapja ugyanis focista volt, s az ő hatására (is) gondolta úgy a fiatal tehetség, hogy szívesen kipróbálna a labdarúgást.

– Azért szeretem a focit, mert igazi csapatjáték – hangsúlyozta –, hiszen ha valami nagy dolgot viszünk véghez, akkor azt együtt érjük el és együtt tudunk örülni.

Emese elsődleges posztja a jobboldali szélső támadó, de kipróbálhatta már nem egyszer a jobb védő pozíciót is.

– Szerintem a pályán a legnagyobb erősségen a gyorsaság – emelte ki a Barcson született tehetség. – Nagy kihívásnak tartom, ha akad egy olyan ellenfelem egy-egy mérkőzésen, aki olyan gyors, vagy még gyorsabb is, mint én.

Szabó Emese a rendkívüli elhivatottságával hívta fel magára a figyelmet.

– Budapesten tanulok, de az edzések miatt hetente ötször Felcsútra utazok, mivel az idei év augusztusától a Puskás Akadémia FC U19-es női csapatában szerepelek, de a felnőttegyüttesben is már kétszer pályára léphettem – tette hozzá. – Már a klubváltás előtt is úgy éreztem, jó helyre fogok kerülni, de most már tudom, jó döntést hoztam, A PAFC felnőttegyüttese feljutott az NB I.-be, azaz az első osztályba, Pécsen pedig – ahol eddig játszottam – megszűnt a csapat.

Elmondása szerint az iskola és a sport összeegyeztetése nem esik nehezére, többször előfordult, hogy a vonaton vagy a buszon tanult a több órás út alatt. A sok utazás és az edzések sokszor kimerítőek, ám a cél érdekében továbbra is elszánt, ráadásul a heti öt tréning mellett ott vannak még a hétvégi bajnoki összecsapások is. Az egész hetüket előre megtervezik, van hogy a csapatjátékot gyakorolják, erősítenek, vagy posztképző és technikai gyakorláson vesznek részt. A meccsekre, különösen a nagy rangadókra nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is készül.

– Nem nagyon szoktam különbséget tenni a találkozók között; de van egy, melyre különösen szívesen emlékszem vissza; az egyik U16-os mérkőzésen tíz gólt rúgtam – emlékezett vissza.

A fiatal labdarúgó rövidtávú céljai között az szerepel, hogy minél többet fejlődjön és értékes tagja legyen a felcsúti csapatnak. – Hosszútávon pedig oszlopos tagja akarok lenni a PAFC NB I.-es női együttesének – mondta amolyan zárszóként Szabó Emese.