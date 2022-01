Emlékezetes összecsapást vívott a két együttes a tavaly őszi találkozón. A somogyi megyeszékhelyen a rendes játékidő nem is hozott döntést, a hosszabbításban pedig az oroszlányiak kerekedtek felül és 68–63-ra nyertek. A kaposváriak fogadkoztak, hogy ezúttal ők vonulnak le győztesen a pályáról. A vendégek teljes csapattal állhattak ki, bemutatkozott a frissen igazolt Quincy Diggs is. Rosszul kezdték a meccset a somogyiak, három perc alatt 9–0-s hátrányba kerültek. A ­rossz rajt után előbb felzárkóztak a jól védekező vendégek, majd a vezetést is átvették. Az utolsó öt perc 15 pontos somogyi előnnyel kezdődött. Az egészpályás letámadásra váltó oroszlányiak fokozatosan közelítettek, ám a lelkes vendégszurkolók által vastapssal ünnepelt győzelmet már nem fenyegette veszély. Ráadásul öt pontnál többel sikerült nyerni, így az esetleges összevetésben is a kaposváriak lesznek jobbak.

MVM-OSE Lions– Kaposvári KK 74–83

(18–12, 19–22, 12–29, 25–20)

Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Benczur Tamás, Török Róbert, Sörlei Attila.

MVM-OSE Lions: Ihring (24/9), Tóth B. (3), Parrish (12/3), Minchev (17), Burns (12/6). Csere: Miliszavljevics (2), Carev (-), Garamvölgyi (2), Ruják (2), Molnár M. (-). Vezetőedző: Sebastjan Krasovec. Edző: Fodor Ármin.

Kaposvári KK: Hilliard (6), T. J. Price (15/9), Plézer (4/3), Hendlein (-), Martin (17). Csere: Ford (16/3), Diggs (17/9), Puska (-), Krnjajszki (8/6), Csorvási (-), Bogdán (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.



Az eredmény alakulása

3. perc: 9–0, 7. perc: 16–1, 12. perc: 18–19, 17. perc: 30–24, 22. perc: 43–38, 28. perc: 49–5, 32. perc: 54–66, 37. perc: 61–74.

Jók: Minchev, Ihring, illetve Ford, Diggs, Krnjajszki, Martin, T. J. Price.

Az U20-as bajnoki mérkőzésen

MVM-OSE Lions U20– Kaposvári KK U20 59–79 (13–27, 17–24, 19–19, 10–9)



Fotó: Lang R.