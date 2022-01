Az esemény az előző évek nagy sikereire való tekintettel egy háromnapos sporthétvége lesz augusztus 5–7. között.

Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere szerint a Balaton-átevezés gyökeret vert a városban, és abban bízik, hogy az idei rendezvény még nagyobb sikert arat majd, tájékoztatott hivatalos honlapján a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ).



Az átevezést tavaly először rendezte meg az MKKSZ Zamárdiban, miután a hatalmas érdeklődés miatt Fonyódot „kinőtte” a rendezvény. Tavaly júliusban kajakkal, kenuval, SUP-pal és sárkányhajóval összesen 4200 versenyző vágott neki a nyolc kilométeres Zamárdi–Tihany–Zamárdi útvonalnak.

A részvételi szám minden korábbi rekordot megdöntött, Zamárdi polgármestere is szép emlékekkel gondol vissza az eseményre. – Schmidt Gábor elnökkel is egyetértettünk abban, hogy a tavalyi Balaton-átevezésnek fantasztikus sikere volt – idézte Csákovics Gyulát, Zamárdi polgármesterét a kajakkenusport.hu. – Hihetetlen érdeklődés övezte az eseményt, és nagyon jó visszajelzéseket is kaptunk. A helyiek is befogadták a rendezvényt, ami úgy érzem, gyökeret vert nálunk.



A helyszín 2022-ben sem változik, a program viszont igen. A cél évről évre, hogy újdonságokat vigyenek az eseménybe, és ez az idén sem lesz másképp, ugyanis a Balaton-átevezés nem egy, hanem háromnapos lesz augusztus 5. és 7. között.

– Örömmel mondhatom, hogy 2022-ben a Balaton-átevezés kibővül és egy igazi sporthétvégét rendezünk a szabadstrandunkon – jelentette ki a szövetség honlapján Csákovics Gyula. – Az esemény már bekerült a saját rendezvénynaptárunkba is, ami jól jelzi, remekül beleillik az idén visszatérő színvonalas programjaink közé. Hosszú távra tervezünk a Balaton-átevezéssel, azt gondolom, emiatt is sokkal többen látogatnak majd a Balatonra. Szeretettel várunk mindenkit az idén is Zamárdiba.



A zamárdi szabadstrandon péntektől vasárnapig különféle interaktív sportprogramokkal, bemutatókkal készülnek, amelyekre az átevezők mellett a kísérőket, családtagokat és barátokat is szeretettel várják. Az átevezés szombaton lesz.

Fotó: Németh András