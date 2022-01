Hozta a kötelezőt a Siófok, ám nem volt egyszerű a siker kiharcolása ezen a gyenge játékvezetést hozó bajnokin, a tizennyolcadik percben például az egyenlítésért támadhatott a Vasas (9-8), Herczeg védése, Hadnagy kiállítás és Holta gólja (10-8) kellett, hogy ezt elkerüljék. A házigazdák ezt követően is domináltak ugyan, ám Kajdonék nem hagyták magukat lerázni, a harmincötödik percben Szilovics találta után is háromra voltak (20-17), ám itt véget ért számukra ez a találkozó. A hátralévő huszonöt percben ugyanis Bregar edző tanítványainak összeállt a védekezése, mindössze hat gólt kaptak akcióból és egyet büntetőből, dobtak viszont tizenhatot, ebből Jezic és Böhme hármat-hármat, az utóbbi egyet büntetőből. Holta ebben az említett periódusban már be sem talált, de így is a legjobb volt támadásban. Kihagyott ugyan egy büntetőt, ám akcióból hétből hétet lőtt, dícséretre méltó

A somogyiak remekül védekeztek a fordulás után, a kapusaik megint nagyot játszottak, Herczeg az első félidőben hét védéssel zárt, erre Vojnovic még rátett egy lapáttal a tizenkettővel! Hazai szempontból további pozitívum, hogy támadásban Juhásznak is voltak remek pillanatai, illetve Szarková is játéklehetőséget kapott a hajrában, sőt három hónap után még gólt is szerzett, ráadásul kettőt. Siófoki színekben utoljára 2021. október 29-án talált be az óvári bajnokin, amikor még Danyi Gábor irányította az együttest.

K&H Női Kézilabda Liga, 13. forduló:

Siófok KC – Vasas SC 36-24 (18-14)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Sándor, Szikszay.

SKC: Herczeg – Böhme 4(1), Janjusevic 6(2), Debrczeni-Klivinyi 2, Jezic 4, Holta 7, Wald 5. Csere: Vojnovic (kapus), Sirián 2, Such 2, Juhász 1, Lapos 1, Puhalák, Szarková 2. Edző: Bregar Uros.

Vasas: Zsigmond – Imrei 1, Pénzes 2(1), Kajdon 7(2), Faragó 1, Szilovics 6, Oláh 3(1). Csere: Kurucz (kapus), Gaschler 1, Hadnagy 2, Szatmári 1, Ács, Leitner. Edző: Penszki Gergely.

Hétméteresek: 4/3(3/2), illetve 4/4(2/2).

Kiállítások: 8(-), illetve 8(6) perc.

Piros lap: Pénzes 35. perc.