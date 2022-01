Két, a rájátszás elérését alapcélul kitűző együttes csapott össze a Kaposvár Arénában szombaton. A csapatok tavaly őszi csatáját a somogyiak nyerték Szegeden, igaz csupán egyetlen ponttal. A tabellán ugyan három hely választotta el a gárdákat a meccs előtt, ám ott is csak egy győzelemnyi volt a különbség.

Martin és Hilliard dupláival nyitottak a hazaiak, akik jól védekezve szűrték meg a szegedi akciókat. Hilliard lepattanó büntetőjét Alston véletlenül bepöccintette, T. J. Price kosara után pedig 13–0-nál jött is az első szegedi időkérés. Filipovics érte el a vendégek első találatát, de ebben az időszakban tartani is tudták a különbséget a somogyiak. Diggs egy triplával mutatkozott be első hazai meccsén kaposváriként, de Persons is hasonlóképp válaszolt.

Keller Iván sportszerűtlen hibájával indult a második etap, aztán egy triplával javított a szegedi játékos. Persons kosaraival zárkózott tíz pont alá a Tisza-parti alakulat, 32–25-nél pedig már Lazics edző hívta magához csapatát. Martin mozdította el a holtpontról a somogyiakat, de Persons versenyben tartotta a Szegedet. Hunt zsákolásával jelezte, hogy ő is jelen van, ezért is jöttek jól Hilliard és T. J. Price újabb pontjai. A nagyszünet után is T. J. Price volt az első pontszerző, majd Diggs és Hilliard küldött helyére egy-egy triplát. Ezzel újra tíz egység fölé nőtt a különbség, és Diggs tripláira továbbra is lehetett számítani. A 30. percben Persons lábbal próbálta megakadályozni az indulni próbáló Hilliardot, a nyilvánvaló sportszerűtlen hiba után pedig a sértett öt pontjával ismét növelni tudták a különbséget a kaposváriak. A negyed utolsó momentumaként Ford talált be, így 73–54-nél kezdődött a záró játékrész. A folytatásban Ford villant kétszer is, a húsz fölé növő előny pedig az idő fogytával megnyugtatónak tűnt.

A vendégek helyzetét nehezítette, hogy Hunt a térdét fájlalva lesántikált a pályáról. Diggs-et méltán ünnepelték a szurkolók, mert negyedik triplája után labdát szerezve egy ziccert is szerzett. A lényegi kérdések eldőltek, az utolsó három percben ugyan kozmetikázott az eredményen a Szeged, de érdemben már nem befolyásolta a végeredményt. Az újabb győzelem azt jelentette, hogy a Szegeddel szemben is jobb lesz az esetleges egymás elleni összevetésben az alapszakasz végén a Kaposvári KK.

Nikola Lazics: – Gratulálok a csapatnak az újabb győzelemhez! Jól kezdtük ugyan a mérkőzést, de a figyelmetlenségek miatt engedtük felzárkózni a Szegedet. A harmadik negyedben ezúttal is jobb teljesítményt nyújtottunk. Jobban védekeztünk és a támadásaink is eredményesebbek voltak. Volt ritmusunk és a dobásaink is sikerültek. A találkozó végén ugyan több hibánk volt, de összességében elégedett vagyok.

Simándi Árpád: – Sajnos nagyon rossz energiákkal kezdtük a mérkőzést, aztán utána nagy munkával visszajöttünk. Az első félidő végére újra meccsben voltunk. Utána a harmadik negyedben az öltözőben maradtunk. Nagyon rosszul védekeztünk abban a periódusban. Lényegében a harmadik negyedben veszítettük el a mérkőzést. Egy-két játékos nem azt a teljesítményt hozta, ami elvárható lenne tőlük. Nyilván jó csapat a Kaposvár, de ez nem mentesít bennünket az alól, ahogy játszottunk, főleg ott a harmadik negyedben.

Kaposvári KK–Naturtex-SZTE-Szedeák 90–77 (25–12, 18–25, 30–17, 17–23)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 1000 néző. Vezette: Kapitány G., Minár L. B., Balog Gy. A.

Kaposvári KK: Hilliard (21/6), T. J. Price (15/6), Plézer (-), Hendlein (2), Martin (17). Csere: Krnjajszki (5), Csorvási (2), X. Ford (12), Diggs (14/12), Bogdán (2), Puska (-), Paár (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Persons (23/6), Cook (-), Szatmári (7), Hunt (5/3), Alston (8). Csere: Keller I. (3/3), Bognár (6), Filipovic S. (16), Kerpel-Fronius B. (7/3), Mayer (2), Polányi (-). Vezetőedző: Simándi Árpád. Edző: Kiss Zsolt.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–0, 7. perc: 20–4, 12. perc: 32–23, 17. perc: 34–28, 22. perc: 48–37, 27. perc: 59–49, 32. perc: 67–54, 37. perc: 86–67. Jók: Hilliard, Martin, T. J. Price, Diggs, illetve Filipoivic S., Persons.

Az U20-as mérkőzésen:

Kaposvári KK U20–Naturtex-SZTE-Szedeák U20 89–59 (28–18, 17–13, 28–12, 16–16)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 50 néző. Vezette: Szecsődi Richárd Attila, Boros Gyevi Ádám.

Kaposvári U20: Fehér B. (15/12), Paár M. (32/3), Puska B. (8/3), Győr B. (6), Hajduk A. (13/9). Csere: Vajda L. (-), Dániel Á. (3/3), Antalics D. (10), Boda V. V. (2), Bogdán D. (-), Karabulut H. T. (-). Edző: Szőke Balázs. Filipovics Gordan.

Tovább folytatta remek sorozatát az U20-as csapatunk, amely a szegedieket is legyőzte a Kaposvár Arénában.

Kiütéses győzelmet aratott a szegediek ellen a Paár Márk vezette kaposvári együttes. Már az első negyed teljesítménye megalapozta a jó eredményt. A szigorú védekezés után szerzett labdákból rendre újabb hazai pontok születtek, így csak a végső különbség mértéke volt kérdéses.

Fotó és galéria: Lang Róbert