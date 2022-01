A kupameccs után hatalmas fordulatnak kellene beállnia mindkét együttesnél, hogy izgalmas bajnokit láthassanak a Kiss Szilád Sportcsarnok nézői. Igaz ez még akkor is, ha a Vasas nem szerepel ugyan rosszul a bajnokságban, Debrecenben is megszorongatta a dobogóra esélyes hazaikat. Újoncként a tizenegy–tizenharmadik helyen állnak az Érd és Fehérvár társaságában, hiányérzete a szakmai stábnak leginkább csak az Érd elleni hazai és a szombathelyi vereségek miatt lehet. Legyőzték az Albát, a Budaörsöt és Dunaújvárost, mindegyiket hazai pályán, idegenben azonban még nincs pontja Penszki Gergely csapatának, órási meglepetés lenne, ha Siófokon szereznék az első(ke)t. Ha nem is Siófokról, de kellenének a pontok a Fáy utcán kívülről is a piros-kékeknek, hisz a legutóbbi szezonban a boglári NEKA együttesének tizenhárom sem volt elég a bennmaradáshoz. Ennek pedig még a fele sincs meg féltávnál.

A balatoniaknak persze nem szabad félvállról venni a Vasast, mert mint edzőjük figyelmeztetett, nekik a bajnokság a prioritás, tehát ezúttal vélhetően többet fognak energiában, lelkesedésben beletenni ebbe a siófoki bajnokiba a kupameccsen látottnál, vagyis komolyabban fogják venni ezt a találkozót. Ha így is lesz, az legfeljebb a tisztes helytállásra lehet elegendő számukra, hisz a balatoniak játékoskerete más minőséget képvisel.

A bajnokság állása:

1. Győri Audi ETO KC (11 11 0 0 333–216) 22 pont,

2. FTC-Rail Cargo Hungaria (12 11 0 1 357–265) 22 pont,

3. DVSC (12 10 0 2 330–273) 20 pont,

4. Vác (12 8 0 4 370–331) 16 pont,

5. Mosonmagyaróvári KC (12 7 1 4 390–356) 15 pont,

6. MTK Budapest (12 4 3 5 310–315) 11 pont,

7. Kisvárda (12 5 1 6 306–321) 11 pont,

8. Siófok KC 12 5 0 7 368–383) 10 pont,

9. DKKA 11 5 0 6 295–312) 10 pont,

10. Budaörs (12 4 1 7 306–362 9 pont,

11. Alba Fehérvár KC (12 2 2 8 293–325) 6 pont,

12. Érd (12 3 0 9 289–346) 6 pont,

13. Vasas SC 12 3 0 9 327–391) 6 pont,

14. Szombathelyi KKA (12 1 0 11 293–371) 2 pont.

Fotó: Németh András