Az új év első napjainak nagy kérdése úgy szólt, hogy a Fino-Kaposvár vállalni tudja-e a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn elleni Magyar Kupa negyeddöntőjének a visszavágóját, amelyet a kiírás szerint január 4-én 17 órakor rendeznek a Kaposvár Arénában. A csapattársuk, a mindössze 19 éves Iván Gergő tragikus szilveszteri halára nagyon megviselte csapatársait, s még nem mindenki tért magához a nyomasztó kábulatból. Végül is a klubnál úgy döntöttek, hogy mindenképpen játszanak kedden délután, s ha úgy látják jónak, akkor a január 9-ére és 16-ára kiírt Vegyész RC Kazincbarcika elleni kupaelődöntőket játsszák inkább majd később.



Az első, még decemberben játszott székesfehérvári kupatalálkozón magabiztosan sima 3–0 arányban nyert a Fino-Kaposvár alakulata. A fehérváriak az NB I.-es bajnoki pontvadászatban érdekeltek, de a következő szezont már az Extraligában kezdenék, amire egyébként jó esélyük is van. A csapatot az a Dávid Zoltán irányítja, aki annak idején Kaposvárról indult. Három külföldi légióst tudhatnak a soraikban: az albán Amarildo Deliut, aki a 2019/2020-as szezonban még Dávid játékosa volt Kecskeméten, továbbá Leonardo Dodát és Valdas Listanskist. Kholman Norbert és Boa Szabolcs most decemberben Érden a románok elleni felkészülési (kettős) mérkőzésen mutatkoz(hat)ott be a válogatottban, Kulcsár Adrián röplabdás pályafutása pedig Kaposváron kezdődött.



A kaposváriaknak már elég két nyert szett a tovább jutáshoz, de aligha elégednek meg ennyivel. Biztosak lehetünk abban, hogy mindenki oroszlánként fog küzdeni a pályán – már csak Iván Gergő miatt is. Gergő bátyja, Iván Bence viszont biztosan hiányozni fog. Ugyanakkor visszavonultatják Iván Gergő mezét, vagyis többé senki nem húzhatja majd magára a 14-es mezt.



Vasárnap este a Kaposvár Aréna bejáratánál közös gyertyagyújtással adóztak Iván Gergőre emlékezve. Több százan jöttek el, hogy leróják kegyeletüket. Bő óra, de inkább másfél is eltelt már, amikor az utolsó emberek is elköszöntek. Ők a Fino-Kaposvár játékosai voltak...



A január első napján tragikus balesetben 19 évesen elhunyt Iván Gergőért játszanak, s egyértelműen a továbbjutás a célja a Fino-Kaposvár csapatának

Százak gyújtottak gyertyát a Kaposvár Arénánál