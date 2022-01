– Nulla támogatással elég nehéz volt az indulás – emlékezett vissza Farkas Gábor, a klub alapítója. – Aztán jöttek a versenyek, és egyre több érdeklődő került hozzánk, így szép lassan felfejlesztettük magunkat.



Először egy elektromos dartstáblára dobálgatott otthon, aztán egy barátja hívására a Target Darts Clubban ismerkedett komolyabban ezzel a sportággal.



– Minden dartsos legnagyobb félelme a számolás, egy soft elektromos táblánál nyilván ez könnyen megy, de a steel dartsnál, ahol szizál táblára dobálunk fémhegyű nyilakkal, már kevésbé – mondta. – A két játék ég és föld, az utóbbinál nekünk kell fejben mindent számolni, ami nehéz, mivel nem mindenki született matekzseninek. Épp ezért tartottam tőle egy kicsit az elején, de végül jól döntöttem, hogy belevágtam. Viszont sosem gondoltam volna, mennyire mentális sport, az első dobástól egészen az utolsóig végig feszülten figyelni és koncentrálni kell, nem szabad hagyni, hogy pár elrontott dobás felidegesítsen, mert onnantól kezdve minden veszve van.



A versenyidőszak szeptemberben kezdődik és júniusban ér véget. Nem nyári sportról van szó, így a maradék hónapokban a pihenést választják, így is nagyon fárasztó számukra az idény. Nem csak ők szerveznek viadalokat, járnak Szigetvárra, Pécsre, Nagykanizsára, Szekszárdra, illetve Dombóvárra, és ezen városok csapatai is ellátogatnak Kaposvárra egy-egy megméretés alkalmával. Többek között tartanak amatőr egyénit és amatőr páros versenyt is.



– A tagság nálunk nem feltétlen jelenti azt, hogy mindenképpen versenyezni kell – hangsúlyozta a negyvenhét éves dartsos. – Sokan járnak hozzánk csak úgy dobálgatni, leereszteni a hétköznapi gőzt egy-egy ital mellett. Egy héten kétszer tartunk nyílt edzésnapot, kedden és pénteken, de többen ugyanúgy dobálnak otthon is. A hét második napján szektorokat, dupla kiszállókat gyakorlunk, a legvégén pedig egy kisebb háziversenyt tartunk. Pénteken, közvetlen a versenyek előtt szinte már nem is dobálunk. A tagjaink saját kulcsot kapnak, hogy bármikor bemehessenek az épületbe gyakorolni.

Az egyesület sok szép eredményt ért már el egyéniben és párosban, az alapító szerint, ha hatvan-hetven versenyzőből valaki benne van az első tízben, már az igazán kiemelkedő teljesítménynek számít. A legutóbbi megméretésük a hétvégén volt, nyílt 501D0 versenyt tartottak a székhelyükön, ahová nevezhettek amatőrök is. Többen kénytelenek voltak visszamondani a jelentkezésüket, de így is hatvannégyen vettek részt az erőpróbán. A dobogó legfelső fokára Ház Bence állhatott fel, a második Böröczi Áron lett, aki a legtöbb ponttal büszkélkedhet (180), a harmadik pozíciót Fehér Gyula szerezte meg, míg a legmagasabb kiszállóval Bíró Péter (147) zárt.



– Néztem az idei dartsvilágbajnokságot, és szerintem az utóbbi évek legjobb versenye volt, tele izgalmas játékkal, elképesztő, mit tudnak művelni a tábla előtt – ámult el Farkas Gábor. – Egy ilyen megméretésre nehéz kijutni, egyelőre nem látok benne potenciált, hogy világversenyen részt tudjunk venni.

A Vikingek a jövőben szeretnének egy amatőr városi bajnokságot indítani, de a környező falvakból is várják majd az érdeklődőket. Megtudtuk, lesz csapatpólójuk is, valamint különféle fejlesztéseket hajtanának majd végre a bázisukon, de ezek egyelőre még távoli tervek.





Fotó: Muzslay Péter