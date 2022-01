Közel három hete kezdte meg a tavaszi szezonra való felkészülést a Kaposvári Rákóczi FC együttese, amely a tizenharmadik helyen telel az NB III. Nyugati csoportjában.



– Az alapozás elején legfőképp a fizikai felkészülésre koncentráltunk – mondta Gál Mátyás, a Rákóczi labdarúgója. – A csapat-, illetve játéképítés alsó lépcsőfokain tartunk még, de a felkészülési meccseken már kezd kidomborodni az, amit gyakorolunk. Ehhez nagyszerű edzőpartnerek voltak azok a csapatok, amelyek ellen eddig játszottunk. Bár az eredmény nem számít még ebben az időszakban, de a két győzelem annak az eredménye, hogy a tanultakat sikerült felvinnünk a pályára. Szerencsére az elmúlt két meccsen sikerült már az első helyzeteinket értékesíteni, ez pedig nagy önbizalmat adott a gólszerzőknek. Reméljük, hogy ezt a jó szokásunkat megtartjuk a bajnokságra.



A Kaposvár eddig három edzőmérkőzésen van túl, azonban a negyedik, Tamási elleni összecsapásuk elmaradt, ugyanis a tolnaiak minden igyekezetük ellenére nem tudták játékra alkalmassá tenni a pályájukat.



– Kicsit sajnálom, hogy elmaradt a mérkőzés, hiszen jó lett volna gyakorolni a héten tanultakat, de ezt a körülmények nem engedték – tette hozzá Gál Mátyás. – Kemény napok állnak mögöttünk, s szerettük volna élesben is kipróbálni a gyakoroltakat, hogy ezzel is előrelépjünk. Szerencsére erre még lesz lehetőségünk az előttünk álló edzőmeccseken. Bár szakmailag érzek némi hiányt, de kaptunk némi pihenőt a hétvégére, ami soha nem árt.

Ahogy a korábban a Vasast és a Siófokot is erősítő középpályás fogalmazott, bőven van még felkészülési mérkőzés az együttes előtt, amely szerdán 14 órakor lép pályára a szlovén második ligás Lendva ellen a Cseri úti sportcentrumban.



A tervezett edzőmeccsek

Január 26., 14 óra: Rákóczi FC–NK Nafta Lendava (szlovén II.). 29., 15 óra: Rákóczi FC–Gerjeni SK. Február 2., 14. óra: Rákóczi FC–Paksi FC II. Február 6., 15. óra: Rákóczi FC–B Build Mohács (NB III. Közép csoport).





Fotó: Lang Róbert

Napi két edzéssel készül a csapat



– A szakmai stáb igyekezett azonos erősségű csapatokat találni, hogy a játék minden szegmensét gyakorolni tudjuk – vélekedett Gál Mátyás, a Kaposvári Rákóczi FC játékosa. – A Lendva elleni meccset nagyon várom, hiszen véleményem szerint a legerősebb csapat ebben a felkészülésben. Sokat számít majd az, hogy állunk hozzá fejben ahhoz a találkozóhoz.



Az biztos, hogy erre a találkozóra még nem lesznek frissek a kaposvári labdarúgók, akik napi két edzéssel hangolnak a tavaszi nyitányra.

– Az első edzés a futballról, a második az erőnlétről szól – tudtuk meg Gál Mátyástól. – Elég kemény a felkészülés ezen része, de hiszünk abban, amit csinálunk, és tudjuk, hogy ebből csak profitálunk tavaszra. A csapat formálódik, amit az is mutat, hogy a nyári nehéz helyzet után az ősz végére egész jól szerepeltünk. Nagy kudarcnak élném meg, ha nem lépnénk előre a tabellán. Azért dolgozunk minden héten, hogy ez megvalósuljon.